Google Keep va prendre une place centrale dans la prochaine version d’Android

De simple application de prise de note, Google Keep pourrait devenir bien plus. Google s’apprête effectivement à promouvoir le service au rang d’app « système », traduction d’une certaine ambition pour le logiciel.

Il semble loin le temps où l’on craignait pour la survie de Google Keep. Après avoir longtemps laissé son application de prise de note vivoter tranquillement, le géant de la recherche s’apprêterait, semblerait-il, à donner un coup de frais à son service en l’intégrant de manière plus profonde dans le fonctionnement d’Android.

Comme l’a remarqué Android Police, dans la dernière version bêta d’Android 16, Google Keep a été promu au rang d’app « système ». Cela signifie que, comme Gmail, Chrome ou Maps, l’application ne pourra bientôt plus être désinstallée. Mais cela suggère aussi que Google a de grandes ambitions pour son service de prise de note, qui pourrait gagner en fonctionnalité en installant ses racines plus profondément dans le système.

Des prises de note depuis l’écran de verrouillage ?

La perspective de pouvoir lancer l’app ou même de saisir une note directement depuis l’écran de verrouillage est attendue depuis longtemps par les aficionados d’Android. Un peu à la manière de ce que propose Samsung avec sa prise de note au S Pen, Google Keep pourrait ainsi se rendre plus immédiatement disponible à celles et ceux qui ont besoin de griffonner une liste de course.

La fonction de prise de note de Samsung que Google pourrait bientôt imiter // Crédit : Frandroid

En devenant une app système, Keep pourrait effectivement avoir accès à des autorisations plus étendues que les apps « standards » qui ne dépassent jamais de leur pré carré. Jusque là, Keep était certes préinstallé sur la plupart des téléphones Android, mais pouvait être supprimé à loisir. Il semblerait donc que cela ne soit plus le cas et que Google veut faire de son service une brique essentielle de l’écosystème Android.

Une app préinstallée de plus ?

Si cela ravira sans doute celles et ceux qui utilisent Keep de manière quotidienne et qui se faisaient du souci pour la survie du service, cela signifie aussi qu’Android viendra bientôt avec une application préinstallée de plus. De quoi occuper encore un peu de stockage sur un système qui n’en finir pas de prendre de l’embonpoint année après année.

Reste à voir si les constructeurs tiers adopteront également l’application de Google ou s’ils continueront à installer leur appli de note maison, créant un nouveau doublon dans l’écosystème Android qui en est déjà riche.