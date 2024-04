Google pourrait bientôt tuer Google Keep

Google profite chaque année du printemps pour mettre fin à ses services les moins populaires. Cette année, l'application de prise de notes Google Keep pourrait en faire les frais.

Les fans de Google et ses services le savent : il ne faut jamais s’attacher à un produit de la firme qui n’a pas connu un succès fulgurant. Le géant est connu pour son cimetière regroupant déjà 295 services de Google abandonnés en cours de route. On peut citer Google Podcasts, Stadia, Google Reader ou encore Inbox parmi les plus célèbres exemples. C’est devenu une tradition pour Google de tuer des services au printemps. Cette année, c’est Google Keep qui pourrait y passer.

Transition vers Google Tasks

Contrairement aux autres applications de notes comme Evernote ou OneNote, Google Keep se concentrait sur la prise de très petites notes. C’était presque l’équivalent virtuel de nos Post-its. Le mot d’ordre est d’aller à l’essentiel. Seulement, l’application n’a pas été mise à jour depuis un petit moment. À la place, Google mise désormais sur Google Tasks, plutôt conçu pour faire des listes de tâches.

Comme le souligne Numerama, une mise à jour récente de l’application Keep intègre désormais du code pointant vers une opération de migration vers Tasks. L’application pourrait bientôt afficher des notifications et des bandeaux pour inciter les utilisateurs à passer à Google Tasks.

On peut facilement imaginer Google Tasks récupérer au passage davantage de fonctions liées à la prise de notes, et pourquoi pas un peu d’IA générative pour créer des synthèses, grâce à Google Gemini. C’est déjà ce que le géant propose sur les smartphones Samsung avec One UI.

L’amour de Google pour les nouveaux projets

Il faudra attendre les prochaines semaines ou mois pour avoir la confirmation de cet éventuel abandon de Google Keep, mais cela ne serait pas surprenant. La structure interne de Google est conçue pour récompenser les ingénieurs qui participent à de nouveaux projets, plutôt que de maintenir et mettre à jour des services existants.

Cette particularité dans la culture d’entreprise de Google a souvent permis à la firme d’innover, mais l’empêche aussi parfois de donner leurs chances aux services et produits. La firme est notamment connue pour avoir lancé de nombreux services de messagerie plutôt que de s’engager dans un seul produit sur le long terme.