La fin des apps préinstallées sur les smartphones : iOS ouvre la voie, Google va devoir modifier Android

Qui l’eût cru ? Apple, longtemps critiqué pour son approche fermée, s’apprête à offrir plus de liberté à ses utilisateurs que son rival Android. Mais cette avancée d’Apple pourrait-elle forcer Google à revoir sa copie ?

Qui l’aurait cru il y a encore quelques années ? Apple, longtemps critiqué pour son approche fermée et son contrôle total sur l’écosystème iOS, s’apprête à faire un pas de géant vers plus de liberté pour ses utilisateurs.

Suite à l’adoption de nouvelles règles européennes (DMA, qui rappelons-le, oblige les grandes plateformes à faire plus de place à la concurrence), la firme à la pomme va bientôt permettre aux possesseurs d’iPhone et d’iPad de supprimer la plupart des applications préinstallées sur leurs appareils. Une liberté qui, étonnamment, manque même à Android, son principal concurrent.

Cette décision, annoncée par Apple le 22 août dernier, marque un tournant dans l’histoire de l’iOS. Concrètement, à l’exception de l’application Réglages et de l’app Téléphone, toutes les applications système pourront être supprimées. Cela inclut des piliers de l’écosystème Apple comme Photos, Messages, Appareil Photo, Safari et même l’App Store. Une liberté totale qui va bien au-delà de ce que propose actuellement Android.

Mais Apple ne s’arrête pas là. L’entreprise va également offrir la possibilité de changer les applications par défaut pour des tâches essentielles comme téléphoner, envoyer des messages, naviguer au GPS, traduire du texte ou filtrer les appels indésirables. Une flexibilité qui rappelle celle d’Android, mais qui va encore plus loin en permettant la suppression pure et simple des apps d’origine.

Le grand chambardement

Cette évolution d’iOS soulève naturellement des questions sur l’avenir d’Android. Si Apple, réputé pour son approche fermée, fait un tel pas vers l’ouverture, qu’en sera-t-il de Google ?

Actuellement, Android ne permet pas de supprimer certaines applications système essentielles comme le Play Store ou l’app Photos, du moins pas sans passer par des manipulations avancées en ligne de commande et un accès root. Même le navigateur Chrome, pourtant souvent critiqué pour sa position dominante, ne peut être complètement supprimé du système.

Cette situation pourrait bientôt changer. En effet, il semble peu probable que les régulateurs européens, qui ont poussé Apple à faire ces changements, laissent Google continuer ses pratiques actuelles sans broncher. On peut donc s’attendre à ce qu’Android soit bientôt contraint de suivre le mouvement initié par Apple.

Imaginons un instant ce que cela pourrait donner sur Android. Les utilisateurs pourraient potentiellement supprimer le Play Store au profit d’alternatives comme F-Droid ou Amazon Appstore. Google Maps pourrait être complètement remplacé par OsmAnd ou Here WeGo. Même l’omniprésent moteur de recherche Google pourrait être éjecté au profit de DuckDuckGo ou Qwant. Sur Android, on a déjà la possibilité de choisir son navigateur web et son moteur de recherche au premier démarrage.

Les défis à venir pour les deux géants

Cette évolution vers plus de liberté pour l’utilisateur n’est pas sans risques. Si elle offre une flexibilité sans précédent aux utilisateurs avancés, elle pourrait aussi créer des situations complexes pour les novices.

Si on supprime, par erreur, l’App Store sur iOS ou le Play Store sur Android, on se retrouve dans l’incapacité d’installer de nouvelles applications.

Pour pallier ces risques, on peut s’attendre à ce qu’Apple et Google mettent en place des garde-fous. Des avertissements clairs avant la suppression d’applications essentielles, des options de restauration faciles, voire même des « modes sans échec » permettant de réinstaller les applications système pourraient faire leur apparition.

Un autre défi de taille sera la gestion des mises à jour système. Comment assurer la stabilité et la sécurité d’un système dont les composants essentiels peuvent être modifiés ou supprimés ? Apple et Google devront repenser en profondeur l’architecture de leurs systèmes d’exploitation pour s’adapter.

Enfin, cette évolution pourrait avoir des répercussions importantes sur le modèle économique des deux géants. Si les utilisateurs peuvent facilement remplacer les services préinstallés, comment Apple et Google s’assureront-ils de garder leur position dominante sur leurs plateformes respectives ? On peut s’attendre à voir émerger de nouvelles stratégies, surtout pour Google. L’intégration des applications Google fait partie du contrat signé par ses partenaires pour avoir accès aux services Google.