Apple va offrir encore plus de liberté qu’Android : voici comment l’iPhone va évoluer cette année avec iOS 18

App Store // Source : James Yarema sur Unsplash

Contraint et forcé par l’UE, Apple va changer en profondeur la façon dont ses systèmes mobiles fonctionnent. Après avoir autorisé les magasins d’applications tierces et les navigateurs concurrents à Safari, l’entreprise va laisser les utilisateurs et utilisatrices d’iPhone et d’iPad supprimer la plupart des apps installées par défaut sur leurs machines. L’information, relevé par Reuters, a été détaillée dans un communiqué de presse publié le 22 août dernier.

Dans un effort de mise en conformité avec le DMA, qui rappelons-le, oblige les grandes plateformes à faire plus de place à la concurrence, Apple a annoncé qu’il deviendra possible pour les téléphones et les tablettes vendus dans l’UE de faire disparaître les applications Photos, Messages, Appareil Photo, Safari et même l’App Store. Concrètement, excepté l’application Réglages et Téléphone, toutes les apps systèmes, ou presque, pourront être supprimées.

Un revers symbolique pour Apple

Histoire d’aller même un cran plus loin, la firme va aussi offrir la possibilité de changer les applis utilisées pour téléphoner, envoyer des messages, naviguer au GPS, traduire du texte ou filtrer les appels indésirables. Si les services par défaut d’Apple existeront toujours sur l’appareil, il sera possible de choisir des logiciels alternatifs pour exécuter toutes ces tâches. Tous ces paramètres seront réglables dans une section dédiée de l’app Réglages qui permettra de choisir les services par défaut que chacun et chacune voudra utiliser.

iOS va changer en profondeur dans les prochains mois // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, à la manière de ce que Google fait avec Android, Apple proposera bientôt un « écran de sélection » permettant au premier démarrage de Safari de choisir un navigateur alternatif. Plus question pour le logiciel d’Apple de s’imposer comme le seul navigateur disponible par défaut sur les tablettes et téléphones de la firme. Ces changements arriveront à priori « d’ici à la fin de l’année », finissant ainsi la mue que l’UE a imposé à iOS.

Android à la traîne

Si l’ouverture d’iOS à des applications système alternatives n’a rien des très inédits, Android propose déjà cette possibilité depuis des années, la possibilité de supprimer la plupart des apps préinstallées est plus surprenante. En effet, même sur le système mobile de Google, il n’est pas possible de supprimer le Play Store ou l’appli Photo, à part via des manipulations en ligne de commande. Même Chrome ne peut être supprimé de l’OS.

Concrètement, cela veut dire qu’iOS va offrir sur ce point encore plus de liberté qu’Android, pour le meilleur et pour le pire. En effet, si les utilisatrices et utilisateurs les plus avancés ne manqueront pas de trouver des raisons valables d’envoyer à la corbeille les apps d’Apple, en cas de mauvaise manipulation cela pourrait créer quelques maux de tête pour les utilisateurs novices. Un peu comme pour celles et ceux qui ont supprimé la corbeille de Windows sans faire exprès.

Gageons qu’Apple saura, cela dit, prémunir les internautes de telles mésaventures à grands coups de fenêtre pop-up et d’alertes en tout genre. Quant au reste des ajustements proposés par Apple, il y a fort à parier que le poids des habitudes fera que pas grand monde ne touchera à son application Téléphone ou Messages et que l’immense majorité de la clientèle d’Apple n’ira pas télécharger d’App Store alternatif et envisagera encore moins de supprimer l’App Store. Symboliquement, la page est lourde à tourner pour Apple, mais concrètement les usages évolueront sans doute peu.