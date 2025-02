Un radar Garmin intégré pour détecter les voitures qui arrivent derrière vous : l’astucieuse idée de ce speedbike électrique

La sécurité à vélo est plus que jamais une préoccupation de premier plan pour les fabricants. Specialized vient de présenter un Turbo Vado S en version speedbike capable de vous avertir des voitures arrivant par derrière grâce à un radar Garmin intégré.

Radar Garmin du Specialized Turbo Vado S // Source : Specialized

L’une des principales craintes des cyclistes est de se faire percuter par une automobile. Specialized l’a bien compris et s’est associé à Garmin pour proposer un speedbike capable de vous prévenir lorsqu’une voiture arrive par derrière, grâce à un radar Garmin intégré. Voici le Specialized Turbo Vado S !

Un radar Garmin intégré

Les radars Garmin n’ont pas l’ambition de flasher les voitures qui vous doublent en excès de vitesse. Non, leur nom est principalement dû à la technologie embarquée, qui fonctionne sur la base d’un radar. En effet, ce radar est capable de détecter les voitures arrivant par derrière jusqu’à 140 mètres, afin de vous prévenir de leur approche et de vous permettre d’anticiper le dépassement du véhicule.

Specialized Turbo Vado S // Source : Specialized

L’alerte à l’approche d’un véhicule peut être haptique, sonore ou visuelle. Pour améliorer la visibilité du cycliste aux yeux des automobilistes, un phare Supernova de 1 000 lumens augmente son intensité lumineuse à mesure que la voiture approche.

Mais ce n’est pas tout : ce radar lumineux peut aussi servir de feu stop, fonctionnant grâce à la détection de décélération du vélo, ainsi que de klaxon, particulièrement utile en circulation urbaine.

Coté connectivité, une application mobile permet e bloquer le moteur de l’engin et d’activer une alarme en cas de mouvement non autorisé comme l’explique Ebike-news.

Écran du Specialized Turbo Vado S // Source : Specialized

Une version speed-bike performante

Comme déjà mentionné, ce Specialized Turbo Vado S est une version speedbike qui se veut, comme la plupart des productions Specialized, performante. Pour atteindre les 45 km/h autorisés dans le domaine des speedbikes, le Turbo Vado S utilise le moteur Specialized 2.2 avec 90 Nm de couple. La batterie de 710 Wh à laquelle il est associée offre une autonomie maximale de 100 km. Cette batterie est amovible, ce qui permet de la charger chez soi.

Pour plus de facilité à la conduite, Specialized a choisi un moyeu Enviolo Automatiq intégrant une boîte de vitesses. Il ajuste automatiquement la démultiplication pour garder une cadence de pédalage confortable. Autre avantage de ce type d’équipement, la transmission par courroie Gates Carbon Drive qui est plus silencieuse et réclame moins d’entretien.

Specialized Turbo Vado S Specialized Turbo Vado S

Toujours dans l’optique d’offrir du confort, le Specialized Turbo Vado S adopte une fourche avant suspendue RockShox Recon Silver RL avec un débattement de 80 mm. Une tige de selle suspendue est également de la partie, tout comme des pneus larges permettant de mieux filtrer les aspérités de la route. Enfin, côté pratique, les porte-bagages peuvent supporter jusqu’à 27 kg.

Pour 6000 euros, on regrette l’absence de choix de coloris pour le cadre, qui est uniquement proposé en Smoke/Black Reflective. À noter qu’en France, les speedbikes n’ont pas le droit de circuler sur les pistes cyclables, sont soumis à une assurance obligatoire et obligent son conducteur à porter un casque et des gants homologués.