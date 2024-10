Aujourd’hui, c’est Decathlon qui propose la meilleure offre pour la Garmin Fenix 7, cette montre connectée qui fait rêver les sportifs

La Garmin 7 est une vraie référence dans le domaine des montres connectées sportives. Suivi de données exemplaire, fonctionnalités qui sortent du lot… Elle a (presque) tout bon. Les sportifs qui en rêvent peuvent aujourd’hui la trouver à un bien meilleur prix qu’à son lancement : 399 euros au lieu de 699 euros.

Créer la référence des montres connectées GPS multisports : voici ce qu’a probablement été le souhait de Garmin en concevant sa Fenix 7, tocante sportive par excellence bourrée de fonctionnalités originales qu’on ne trouve pas partout. Entre son GPS ultra-précis, son analyse hyper efficace des données ou encore ses modes Stamina et Race Trend Predictor, la montre a tout pour plaire aux sportifs les plus exigeants. Et celles et ceux qui n’avaient pas les moyens de se l’offrir pourront peut-être enfin craquer grâce à cette remise immédiate de 300 euros sur le prix de base.

Les points forts de la Garmin Fenix 7

Une montre robuste et endurante

Un excellent suivi des données

Un GPS très précis

Des nouveaux modes pratiques

Auparavant affichée à 699 euros lors de son lancement, la Garmin Fenix 7 est désormais disponible à 399 euros sur le site de Decathlon.

Une montre robuste et résistante

Celles et ceux qui ont un petit poignet pourraient bien juger la Garmin Fenix 7 peu adaptée à leur morphologie. Oui, cette montre connectée est assez massive avec son boîtier de 47 mm, il faut donc prendre cela en compte avant de passer à l’achat. Sinon, Garmin a opté pour un look très sportif et baroudeur, tout en misant sur une carrure robuste. D’ailleurs, la tocante bénéficie d’une certification d’étanchéité 10 ATM : elle peut donc suivre les nageurs lors de sessions de plongée jusqu’à une profondeur de 100 mètres.

Côté écran, on a droit à une dalle de 1,3 pouce dotée de la technologie MIP transflectif, comme les anciennes séries Fenix. Ainsi, plus la luminosité ambiante est élevée, et plus l’écran est lisible. Certes, les couleurs ne sont pas aussi vibrantes que ce que permet l’OLED, mais au moins, ce type d’affichage permet à la montre de garder l’avantage sur l’autonomie. Notons par ailleurs que la dalle est enfin tactile, ce qui facilite grandement la navigation, même si les boutons physiques peuvent eux aussi être utilisés.

Une proposition très complète

Comme toute les bonnes montres connectées, la Garmin Fenix 7 est bourrée de capteurs et propose évidemment les traditionnelles fonctionnalités que l’on attend d’un tel produit : calcul du nombre de pas, mesure en continu de la fréquence cardiaque, analyse de la qualité du sommeil, baromètre intégré, mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2)… Quelques modes lui permettent toutefois de se différencier des autres modèles comme le Health Snapshot, qui enregistre plusieurs métriques clés en même temps, encore la Body Battery, qui représente votre réserve d’énergie. La montre est même capable de commenter le score obtenu, comme elle le fait pour toutes les données qu’elle récolte, au lieu de simplement les afficher.

La Fenix 7 embarque également de nouveaux modes bien pratiques comme le Stamina, qui affiche en continu votre jauge d’énergie restante lorsque vous faites de la course à pied ou du vélo, le Trend Race Predictor, qui affiche une estimation actuelle de votre meilleur chrono pour courir des distances clés ou encore le Up Ahead, pensé pour les randonneurs et qui indique sur une carte les points d’intérêt sur un parcours. D’autres disciplines sportives sont évidemment reconnues par la montre, véritable coach virtuel. Autrement, cette dernière brille aussi par son système GPS multi-bandes hyper précis, mais également par son autonomie de 14 jours. D’ailleurs, la recharge solaire est ici de la partie, mais son efficacité n’a pas pu être jugée dans les meilleures conditions lors de notre test.

