Ce casque vélo est équipé d’un intercom pour discuter avec ses amis

Présent dans le monde de la moto depuis quelques années déjà, l’intercom s’avère très pratique. Une société américaine, Sena, propose désormais de décliner cette technologie au vélo. La marque propose ainsi un casque équipé d’un intercom permettant de communiquer avec ses compagnons de ride.

Sena S1 // Source : Sena

Lorsque je roule à vélo, particulièrement face au vent, il est parfois difficile de tenir une conversation avec le cycliste roulant à mes côtés. C’est normal : le bruit du vélo sur la route, la transmission, l’air dans les oreilles viennent gêner l’audition. Et quand la vitesse augmente, on a même tendance à ne plus se parler.

La marque américaine Sena semble avoir trouvé une solution à ce problème en présentant deux casques équipés d’un système d’intercom qui séduira aussi bien les professionnels que les cyclistes du dimanche.

Pour discuter à deux ou à plusieurs

Sena propose trois modèles de casques équipés d’un système de communication sans fil baptisé « Mesh Intercom », comme l’explique nos confrères de Transition Vélo. Le premier est le Rumba, un casque de type BMX ou skateboard, capable de communiquer à deux, avec une portée de 400 m.

Mais les deux modèles les plus intéressants sont les U1 et S1. Le premier est un casque urbain, dont le design rappelle par certains aspects une bombe d’équitation. Il intègre une visière et un éclairage arrière pour une meilleure sécurité.

Sena U1 // Source : Sena

Mais surtout, l’U1 est capable de se connecter avec un ou plusieurs autres casques dans un rayon de 800 m (valeur pour un terrain découvert). Toutefois, il est rare que des cyclistes urbains roulent en groupe.

Sena U1 // Source : Sena

C’est surtout avec le S1 que le Mesh Intercom prend tout son sens. Ce casque aéro, pensé pour la route, sera particulièrement utile dans les pelotons pour communiquer avec d’autres cyclistes également équipés. Il peut toujours se connecter à plusieurs casques, mais cette fois dans un rayon de 1 200 m, voire jusqu’à 4,8 km avec six utilisateurs, chacun faisant relais du signal pour le suivant.

Cela peut s’avérer extrêmement pratique pour signaler un danger, nid-de-poule, rails ou autre obstacle sur la chaussée, mais aussi pour prévenir d’un changement de direction ou mettre en place une stratégie de course avec ses coéquipiers.

Sena S1 // Source : Sena

Ces deux casques se rechargent en 2h30 et offrent une autonomie de 16 heures pour le S1, 12 heures pour le U1, ou respectivement 5h 30 et 5 heures avec le feu arrière allumé. Le poids est de 340 grammes pour le S1 et 560 grammes pour le U1 : ce ne sont pas des modèles de légèreté, mais avec un micro, un système audio, une batterie et une lampe intégrés, difficile de faire mieux.

Le S1 est vendu 249 euros, le U1 à 219 euros. Ce qui n’est finalement pas beaucoup plus cher qu’un casque aéro haut de gamme pour la route ! Les deux casques sont disponibles en taille M ou L.

Un kit pour introduire l’intercom sur n’importe quel casque

Mais au-delà de proposer des casques déjà équipés d’un intercom, Sena commercialise aussi le BiKom 20, un kit permettant de profiter de l’intercom avec n’importe quel casque. Cet élément compact et léger, seulement 20 grammes, vient se fixer sur la lanière du casque, près du visage du cycliste. L’autonomie est annoncée à 8 heures, pour une recharge, là aussi, de 2h30.

Ce système a déjà été aperçu dans le peloton professionnel grâce au partenariat entre l’équipe PicNic PostNL et Sena, comme l’indique un communiqué de presse. C’est ici le coureur français Romain Bardet qui porte le Sena BiKom 20 sur un casque Lazer, équipementier partenaire de l’équipe hollandaise.