Clignotants, feu-stop et design soigné : ce casque vélo français n’aurait-il pas tout pour lui ?

L’Overade Life veut être le casque vélo moderne et complet, qui intègre un éclairage, des clignotants et même un feu stop et une visière en option. Cocorico : il est même français.

Source : Overade

Au départ, l’entreprise Overade a fait parler d’elle avec son casque vélo pliant, le Plixi. Plus conventionnel, son second modèle Life n’est pas moins intéressant, que ce soit pour son style ou son équipement. L’Overade Life affiche un design sobre de type bol, biton, et proche du modèle assez tendance Thousand et sa « casquette » caractéristique.

Ici, on aime l’intérieur copieusement moussé – même au niveau du menton – et sa fixation magnétique. Deux aérations supérieures permettent aussi au crâne de respirer, dans le sens de la longueur, alors qu’un une troisième aération horizontale se trouve à l’arrière.

Un casque vélo bien éclairé

La jeune société a apporté un soin particulier à l’intégration de l’éclairage dans la petite casquette avant, et au travers d’un fin bandeau à l’arrière, nous rappelant le Lumos Nyxel. Les deux offrent des clignotants et des warnings, le tout contrôlable avec une commande à venir fixer sur le guidon.

Petit point d’attention : une fonction clignotante de l’éclairage avant est possible sur ce casque vélo, tout comme un « appel de phare ». Ceci est désormais interdit en France suite au nouvel arrêté publié fin novembre 2024. Néanmoins, on ne note pas de variation forte à l’avant pour le clignotement : il y a donc peu de risque d’éblouissement, contrairement à l’appel de phare pouvant déranger (1 000 lumens) d’autres utilisateurs.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

La fonction de feu stop « Oxibrake » est tout à fait envisageable et est bien légale, mais en option (+35 €), grâce à deux supports à installer sur les leviers de frein. Autre précision, il est possible de combiner un autre éclairage Overade. L’autonomie est indiquée à 7 heures en éclairage continu, tandis que le poids est annoncé à 450 g.

Quel prix pour l’Overade Life ?

Le prix du casque vélo Overade Life est fixé à 149 euros, 184 euros avec l’Oxibrake, 199 euros avec visière et 219 euros pour la visière + Oxibrake. Plusieurs couleurs sont proposées : noir, gris, blanc, rouge, cuivre et bleu , mais une seule taille est disponible (M soit 55 à 61 cm)

Enfin, on apprécie la conception durable, car le casque est totalement démontable, notamment pour changer la batterie ou un élément cassé. Il ne manque plus que des cache-oreilles ou une version MIPS, et il avait tout bon.