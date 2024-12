Comment ces nouveaux casques de vélo veulent vous en mettre plein la vue

La protection du cycliste à vélo est essentielle. Pour cela, le casque est indispensable. Mais il est tout aussi important de bien se rendre visible aux autres usagers de la route. La société Lumos propose deux casques intégrant un éclairage à LED et un détecteur de chute.

Lumos Nyxel // Source : Lumos

Je dois vous avouer que, lorsque je fais une sortie à vélo et que la nuit commence à tomber en hiver, je me sens bien plus en sécurité avec une lampe sur mon vélo. Alors, imaginez lorsqu’il faut prendre le vélo de nuit pour rentrer du bureau : un éclairage devient plus que nécessaire.

Et si vous ne souhaitez pas installer un éclairage directement sur votre vélo, vous pouvez opter pour un casque lumineux de la marque américaine Lumos.

Deux nouveaux casques éblouissants

Lumos prépare le lancement de deux nouveaux casques, Nyxel et Nyxel E-Bike – via Transition Vélo – intégrant un éclairage avant et un éclairage arrière. Principalement conçus pour les cyclistes urbains, ces casques de type bol offrent un design épuré et minimaliste. Ils dégagent une touche rappelant Apple : la firme californienne aurait pu concevoir ces produits et les intégrer à sa gamme sans que cela choque.

Mais au-delà de ce design, deux bandes de LED sont proposées. Conformément au décret récemment adopté concernant l’éclairage des vélos et des cyclistes, le bandeau arrière est rouge, tandis que le bandeau avant est blanc. Une application mobile permet de régler les différents modes d’éclairage.

Ces fins rubans de LED sont discrets et s’intègrent parfaitement aux courbes du casque. En plus de signaler votre présence sur la route aux autres usagers, ces casques offrent une fonction de feu stop grâce à un accéléromètre qui détecte les décélérations, ainsi qu’un avertisseur de changement de direction. Pour cette seconde fonctionnalité, une commande sans fil est fixée sur le guidon. Ces casques se rechargent via une prise USB-C.

Une version pour les speedikes et un système de détection des accidents

Comme de nombreux autres casques, les Nyxel et Nyxel E-Bike utilisent la technologie MIPS (en option), conçue pour limiter les effets d’un choc sur le crâne.

La version Nyxel E-Bike est équipée d’une visière, pratique pour protéger les yeux lorsque l’on roule à 45 km/h. Mais surtout, cette version bénéficie d’une homologation NTA 8776, rendant le casque légal pour une utilisation sur un speedpike – d’où les 45 km/h.

Lumos Nyxel // Source : Lumos

En option, les casques Lumos Nyxel peuvent être équipés du système Quin. Ce dernier permet la détection d’accidents, très probablement grâce à l’accéléromètre intégré au casque. L’objectif est de détecter la gravité d’un accident à vélo et d’alerter vos proches en cas de problème.

Un financement participatif et des commandes ouvertes

Lumos reste une jeune marque, âgée de moins de 10 ans. Elle a donc lancé un financement participatif pour réunir les fonds nécessaires à la production de ce casque. À ce jour, 880 contributeurs ont permis de récolter 151 997 euros, dépassant largement les 20 000 euros initialement demandés.

Les commandes sont déjà ouvertes avec une offre de lancement permettant d’acquérir le casque à 109 dollars, contre 129 dollars au prix normal. La version tout équipée, incluant le système MIPS (+30 $) et Quin, est proposée à 149 dollars, contre 209 dollars après la campagne de lancement.

Pour la version Nyxel E-Bike, le prix est de 184 dollars, contre 259 dollars ensuite. Ces casques sont disponibles en tailles S, M et L, et proposés en noir ou en blanc.