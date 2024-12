WhatsApp : cette nouvelle option veut vous rappeler de répondre à vos contacts

WhatsApp, l’application de messagerie du groupe Meta, développe une nouvelle option pour ne plus manquer aucun message.

En se rapprochant un peu plus d’un réseau social, WhatsApp hérite également de ses comportements comme le ghostage qui consiste à ne plus donner de nouvelles du jour au lendemain à un contact, et ce, sans explication. Pour éviter les cas où cela serait un simple oubli, l’application de messagerie teste une fonction de rappel, indique Android Authority.

Un rappel automatique

Cette fonctionnalité a été découverte dans la version bêta 2.24.25.29 de WhatsApp pour Android. Initialement pensée pour les rappels de status, WhatsApp semble vouloir étendre cette fonctionnalité aux messages privés non lus. Ici activée par défaut, l’application devrait pouvoir envoyer une notification push à ses utilisateurs.

À gauche l’ancienne version de rappel. À droite, la nouvelle version de rappel incluant les messages non lus. // Source : WABetaInfo

Au vu de la description, il ne s’agirait que de rappels occasionnels basés sur les interactions des usagers et qui devront se recalibrer lors d’une réinstallation de l’application, indique Android Authority. On serait donc loin des rappels insistants et journaliers d’une certaine chouette professeur de langues. À noter par ailleurs que cette option pourrait être désactivée.

Actuellement disponible uniquement dans la version bêta de WhatsApp, l’entreprise n’a pour le moment pas communiqué officiellement sur l’option. Reste maintenant à savoir si et quand, elle sera déployée sur la version stable de l’application.

