Apple s’apprêterait enfin à libérer la puissance de l’iPad

Tiraillé entre l’univers du Mac et celui de l’iPhone depuis sa sortie, l’iPad pourrait bien devenir une machine beaucoup plus intéressante dans peu de temps. iPadOS 19 offrirait enfin à la tablette d’Apple des fonctionnalités inspirées des ordinateurs.

Crédit : Frandroid

C’est une évolution que beaucoup d’utilisateurs et d’utilisatrices demandaient depuis longtemps. D’après Bloomberg, iPadOS devrait connaître un bouleversement majeur dans quelques mois en s’inspirant de ce qui se fait sur les Mac.

Après des années à être bridé par leurs OS, les tablettes Apple pourraient enfin laisser libre cours à leurs puissances avec un environnement logiciel plus adapté.

Un changement bienvenu

On en sait encore peu sur les détails de cette évolution logicielle, mais d’après Mark Gurman, iPadOS 19 mettra l’accent sur « la productivité, le multitâche et la gestion des fenêtres ». D’après les sources toujours très bien informées du journaliste, l’idée serait de faire en sorte que « l’appareil se rapproche du Mac dans son fonctionnement ». Une évolution très attendue.

En effet, depuis la sortie de l’iPad ou presque, les propriétaires de tablettes pommées espèrent voir un jour leurs appareils s’émanciper de la logique de l’iPhone, où deux applications ne sont jamais (ou presque) ouvertes en parallèle. Avec son grand écran et ses puces toujours plus puissantes, l’iPad a de quoi jouer dans la cour des grands depuis longtemps maintenant, particulièrement depuis que la tablette est dotée des mêmes processeurs que les Mac en bonne et due forme d’Apple.

L’iPad Pro M4 ressemble diablement à un Mac avec son clavier // Crédit Frandroid

Comme nous le relevions dans notre test de l’iPad Pro M4 de 2024, la tablette d’Apple était plus que jamais bridée par son système d’exploitation. Un défaut d’autant plus gênant que le prix de cette dernière va clairement chasser du côté des Mac et certaines applications laissent entrevoir un futur où les tablettes pourraient être de vraies alternatives au PC plutôt que de simples smartphones sous stéroïdes.

L’iPad restera l’iPad

Ce n’est pas la première fois qu’Apple tente de transformer l’expérience logicielle de l’iPad. Avec iOS 16, la firme avait présenté Stage Manager, un outil censé libérer un peu la puissance de ses tablettes en leur permettant de faire tourner plusieurs applications en simultanées, chacune dans leurs fenêtres respectives. Comme sur un PC en somme. Mais l’implémentation de cette fonctionnalité (améliorée avec iPadOS 17) laisse encore à désirer en raison de limitations encore souvent trop strictes.

Il faudra donc voir ce qu’Apple prépare donc avec iPadOS 19, mais sans doute qu’il ne faut pas non plus s’attendre à voir macOS débarquer sur iPad. La firme a toujours défendu l’idée que l’expérience logicielle du Mac et celle de l’iPad n’étaient pas vouées à se mélanger.