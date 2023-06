L’iPad se rapproche encore un peu plus des Mac, grâce à iPadOS 17

iPadOS 17 est disponible en bêta, et les premiers retours sont là. De quoi voir si la refonte attendue de Stage Manager permettant de faire ressembler l'iPad a un ordinateur a porté ses fruits. Mais aussi si l'arrivée de l'écran de verrouillage personnalisé et l'ajout de widgets interactifs sont vraiment intéressants.

Lors de sa WWDC 2023 qui s’est tenue en début du mois, Apple a levé le voile sur iPadOS 17, prochaine mouture pour ses iPad. Le système d’exploitation est depuis en version bêta avant son lancement officiel prévu pour l’automne, si bien que beaucoup l’ont essayé.

Pour aller plus loin

iPadOS 17 : les iPad compatibles et ceux qui ne seront plus mis à jour

Un Stage Manager enfin souple et utilisable

Lors de notre test de l’iPad Pro 11 M2 sous iPadOS 16, nous avions été déçus par Stage Manager. Il s’agit d’une fonction qui permet d’ouvrir plusieurs fenêtres flottantes, comme sur un ordinateur en somme. Cependant, la taille des fenêtres et leur disposition était difficilement réglable. De quoi préférer utiliser le bon vieux mode multitâche.

Le journaliste de 9to5Mac Chance Miller a pu tester iPadOS 17 et se dit satisfait de l’évolution de Stage Manager. La liberté est bien plus grande et l’expérience se rapproche de macOS. L’OS de la tablette se montre plus flexible sur les fenêtres qui se chevauchent. On peut instantanément ouvrir des fenêtres avec un raccourci clavier, les redimensionner et les déplacer.

Des widgets enfin utiles sur l’iPad et un écran de verrouillage personnalisable

Il y a deux ans, Apple avait introduit les widgets sur l’écran d’accueil de l’iPad avec iPadOS 15. Malheureusement, jusqu’à maintenant, ils n’étaient utiles que pour de l’affichage. C’est-à-dire que si vous cliquiez dessus, l’application en question s’ouvrait. Avec la bêta 1 d’iPadOS 17, les widgets peuvent être interactifs. De quoi lancer de la musique, contrôler ses objets connectés, ouvrir un mail, etc.

De plus, l’écran d’accueil se montre lui aussi plus flexible : on peut désormais laisser des espaces vides entre les widgets et les applications. Tout cela rend les widgets beaucoup plus utiles sur iPad.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).