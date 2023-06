iPadOS 17 : les iPad compatibles et ceux qui ne seront plus mis à jour

Voici les tablettes d'Apple qui seront mises à jour vers le nouveau système d'exploitation iPadOS 17. On fait également le point sur les iPad qui quittent le navire.

iPadOS 17 a été annoncé à la WWDC 2023, à l’instar d’iOS 17 dont il s’inspire beaucoup — avec notamment des widgets en pagaille. Et tout comme nous nous sommes intéressés aux iPhone compatibles avec iOS 17, il est temps de se pencher sur les tablettes et donc sur les iPad compatibles avec iPadOS 17.

La liste des iPad compatibles avec iPadOS 17

Rappelons qu’iPadOS 17 passera par une phase bêta avant d’être disponible en version stable. Le déploiement de celle-ci aura lieu à l’automne 2023.

Les iPad qui ne sont plus mis à jour

La liste des appareils compatibles avec iPadOS 17 est assez conséquente, cependant on remarque qu’au moins trois tablettes d’Apple n’auront pas droit à la mise à jour et resteront ainsi sur iPadOS 16. Il s’agit de l’iPad 5, de l’iPad Pro 9,7 pouces et de l’iPad Pro 12,9 pouces de première génération.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.