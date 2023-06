iOS 17 veut rendre vos messages plus dynamiques

Voici les nouveautés d'iOS 17 annoncées lors de la WWDC 2023.

Ce n’est pas une surprise, Apple a profité de la WWDC pour dévoiler iOS 17, la future mise à jour de l’iPhone. L’accent a été mis notamment sur la communication, ainsi que l’intelligence artificielle.

Des contacts plus complets

Avec Contacts Posters, Apple souhaite rendre notre smartphone plus beau lors des appels et dans le carnet de contacts. Pour chacun d’entre eux, il est possible d’ajouter une photo, un mémoji et un nom (qui peut s’afficher à la verticale en chinois et en japonais). On peut ensuite choisir la police d’écriture, la couleur et plus encore pour rendre l’affichage plus joli et personnalisé.

Par ailleurs, cette fonction est compatible avec CallKit pour fonctionner également sur les applications de VoIP tierces.

Votre répondeur change

Le répondeur n’est pas nouveau, mais il n’a que peu évolué ces dernières années. Avec iOS 17, un nouveau pas en avant a été réalisé.

Lorsque qu’une personne vous laisse un message, vous verrez apparaître une transcription de ce qui est dit en temps réel à l’écran. Le fait que ce soit en temps réel permet alors de décrocher à n’importe quel moment, ce qui peut s’avérer très utile en cas d’urgence.

Et pour préserver la vie privée, tout le travail est réalisé directement dans le Neural Engine de l’iPhone.

FaceTime

Autre bonne nouvelle : FaceTime gagne une fonction permettant de laisser un message vidéo.

Les messages toujours plus pratiques

L’application Messages d’iOS est au cœur du système, tout comme ses bulles bleues et vertes sont au cœur de la polémique. En septembre, la nouvelle mise à jour va lui apporter de nouvelles fonctionnalités.

Tout d’abord, de nouveaux filtres vont faciliter la recherche de messages dans une conversation et une flèche va vous permettre de remonter au dernier message lu. Celles et ceux qui participent à plusieurs groupes seront heureux de l’apparition de cette fonctionnalité.

Avec iOS 17, Messages rattrape également certaines messageries directes, comme le swipe sur une bulle pour répondre directement, la transcription automatique des messages audio ou le partage de localisation.

Check-in

Et puisqu’il est question de localisation, mentionnons « Check-In ». Cette fonction permet de choisir un contact qui sera automatiquement prévenu lorsque vous arrivez chez vous.

S’il vous arrivait quelque chose en rentrant, la personne pourrait alors accéder à votre géolocalisation ainsi qu’au niveau de batterie de votre iPhone.

Des stickers partout

Photos, GIF, émojis, mémojis… les messages peuvent être agrémentés d’une multitude de façons. Apple a donc rajouté un bouton « + » qui vous affiche vos ajouts les plus réguliers, puis les autres possibilités.

Tout comme le détourage pour les écrans de verrouillage, iOS 17 permet de détourer n’importe quelle photo ou vidéo pour en créer un sticker (fixe ou animé). Vous pourrez alors coller le sticker dans la conversation ou directement en réaction à un message par un simple glisser-déposer.

Le clavier

Le clavier de l’iPhone s’améliore (enfin). Apple a travaillé sur le Neural Engine pour améliorer l’autocorrecteur. Il devrait ainsi être plus fiable et capable de prédire à la fois la fin de votre mot et la fin de votre phrase, comme le fait déjà Gmail par exemple.

Et plus encore

iOS 17 apporte encore d’autres nouveautés, comme l’application Journal ou le mode StandBy, mais aussi la suppression du mot-clé « Hey » pour déclencher Siri et la reconnaissance des animaux dans Photos.

Si Apple se tient à ses habitudes, iOS 17 arrive en bêta dans les heures qui suivent, pour une version finale en septembre.

