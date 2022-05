iOS 15.5 est disponible sur iPhone et iPad : qu’allez-vous y trouver ?

Apple a commencé à déployer la nouvelle mise à jour iOS 15.5. Celle-ci n’apporte rien de révolutionnaire, mais quelques améliorations bienvenues, dont la possibilité (plus ou moins déguisée) pour les développeurs d’utiliser des liens externes dans certaines apps qui pourraient mener à du paiement hors de l’App Store...

Après des semaines d’attente, iOS 15.5 est enfin déployé par Apple et il n’apporte pas de grands changements apparents, mais beaucoup de correctifs utiles et bien cachés.

Le contenu d’iOS 15.5

Apple annonce une mise à jour sur Apple Podcasts, ainsi quelques améliorations et correctifs. Mais comme souvent, la firme de Cupertino se montre plutôt chiche sur les explications autour des patches de sécurité contenus dans la mise à jour iOS 15.5. Pourtant, plusieurs d’entre eux s’avèrent très intéressants.

Podcasts

Vous pouvez désormais mieux gérer l’espace de stockage d’Apple Podcasts. Afin d’éviter que les épisodes non écoutés s’accumulent et occupent trop d’espaces sur votre appareil, il devient possible de limiter le nombre d’épisodes stockés automatiquement et de supprimer les plus anciens.

Domotique

Le bug d’automatisation des départs et arrivées de personne, par localisation de l’iPhone, va être mieux pris en compte avec cette nouvelle mise à jour. Cela évitera l’échec des automatisations qui étaient désactivées dans certaines situations.

Dans l’app Maison et les paramètres du HomePod, on découvre une icône symbolisant la force du signal Wi-Fi. Cela vient résoudre les soucis de connexion que certains utilisateurs ont pu connaître entre leur enceinte connectée et leur iPhone. Il sera désormais plus simple de savoir si la connexion est bonne entre les deux appareils.

Par ailleurs, vous pouvez désormais être prévenu de taux d’alerte critique dans votre maison. Les objets connectés reliés (détecteur de fumée inactif ou en alerte, bruit critique, etc.) pourront alors vous envoyer une notification sonore pour vous prévenir, même en mode Ne Pas déranger.

Liens externes

Selon AppleInsider, parmi les « autres correctifs » proposés par Apple, les Reader apps (livres, journaux, streaming audio, streaming vidéo) peuvent désormais supporter des liens externes en tous genres. Cela signifierait donc que les Netflix, Spotify et bien d’autres encore peuvent orienter les utilisateurs vers du paiement hors App Store.

Cela doit permettre aux apps de réorienter les utilisateurs vers d’autres sites de paiement sécurisé pour leurs achats de contenus numériques uniquement (livres, journaux, streaming audio, streaming vidéo). Dès que cela sera effectif, cela se traduira par l’apparition d’un message d’Apple vous alertant que vous quittez son environnement et que l’entreprise décline à présent toutes responsabilités…

Et aussi…

La partie Photos va empêcher la création d’albums Souvenirs en lieu avec des lieux ou des événements sensibles. Selon les premiers constats, il s’agirait de photos en lien avec l’Holocauste (visite de camps de concentration, par exemple), mais Apple pourrait étendre la liste au fil du temps. Les gâchettes adaptatives de la DualSense de la PS5 sont mieux prises en compte dans les jeux qui les supportent.

L’approche de la conférence des développeurs WWDC le 6 juin explique sans doute cette mise à jour a minima, sans les grandes améliorations espérées. Cela sera sans doute pour une version iOS 15.6 ou tout simplement iOS 15.5.1.

Quels sont les appareils concernés par la mise à jour ?

Si vous n’avez pas configuré le téléchargement et l’installation des mises à jour de manière automatique, vous devez aller dans l’application Réglages de votre iPhone ou de votre iPad, puis dans Général > Mise à jour logicielle pour vérifier qu’elle est disponible et la lancer.

Pour iOS 15.5

Pour iPadOS 15.5

iPad Pro 12,9 pouces (5ᵉ génération)

iPad Pro 11 pouces (3ᵉ génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4ᵉ génération)

iPad Pro 11 pouces (2ᵉ génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3ᵉ génération)

iPad Pro 11 pouces (1 re génération)

génération) iPad Pro 12,9 pouces (2ᵉ génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1 re génération)

génération) iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (8ᵉ génération)

iPad (7ᵉ génération)

iPad (6ᵉ génération)

iPad (5ᵉ génération)

iPad mini (6e génération)

iPad mini (5ᵉ génération)

iPad mini 4

iPad Air (4ᵉ génération)

iPad Air (3ᵉ génération)

iPad Air 2

