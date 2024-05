Apple explique (encore une fois) pourquoi il n’a jamais lancé de Mac tactile

Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, Tom Boger, VP d'Apple en charge du marketing pour l'iPad et le Mac, s'est exprimé sur les différences fondamentales entre les deux produits selon Apple... et sur l'éventualité de voir un jour la firme lancer un Mac tactile.

Apple est à ce stade l’un des rares constructeurs informatiques à n’avoir jamais lancé d’ordinateur portable à écran tactile, et il y a peu de chances qu’il s’aventure un jour à le faire. C’est ce que l’on retient des déclarations de Tom Boger, Vice président du marketing d’Apple chargé de l’iPad et du Mac.

Dans un entretien accordé à Joanna Stern pour le Wall Street Journal, l’intéressé a tenu à rappeler la philosophie, assez rigide, du géant de Cupertino en la matière, expliquant au passage pourquoi la firme n’avait jamais sauté le pas… mais laissant toutefois une petite porte ouverte sur un éventuel changement de doctrine à l’avenir. Mais pour faire court, d’après lui, l’iPad et le Mac sont avant tout complémentaires, l’un n’ayant pas vocation à remplacer l’autre.

L’iPad et le Mac voués à coexister plutôt qu’à se mélanger

Tom Boger insiste notamment sur le fait que l’iPad est par essence un « appareil tactile », tandis que le Mac est pour sa part destiné à ce qu’il appelle la « manipulation indirecte ». Une dissociation due entre autres aux différences logicielles majeures qui subsistent entre iPadOS et macOS, en dépit des quelques rapprochements observés entre les deux systèmes ces dernières années.

« Nous ne les considérons pas comme des appareils concurrents. Nous les considérons comme des appareils complémentaires », a ainsi déclaré Tom Boger. L’iPad, a-t-il ajouté, « a toujours été un appareil tactile, tandis que le Mac est destiné à la manipulation indirecte, c’est-à-dire à l’utilisation d’un clavier, d’une souris et/ou d’un trackpad ». Quant à la question d’un changement d’approche, l’intéressé reste pour l’instant très clair : les iPad sont conçus pour le tactile, les Mac ne le sont pas.

« macOS est destiné à un paradigme informatique très différent », a poursuivi Tom Boger, ajoutant que de nombreux clients d’Apple possèdent précisément les deux types d’appareils et considèrent l’iPad comme un moyen d’ « étendre » le potentiel de leur Mac dans un contexte de productivité ou de création. Le VP d’Apple a par ailleurs souligné que la fonction « Continuity » permet justement de travailler de manière aisée et simultanée sur un Mac et un iPad.

Cela étant dit, Apple ne s’interdit pas non plus de changer un jour son fusil d’épaule. « Oh, je ne peux pas dire que nous ne changeons jamais d’avis », a ainsi commenté Tom Boger lorsque Joanna Stern insistait au sujet d’un potentiel changement d’approche. De quoi faire écho aux dernières découvertes de Mark Gurman.

Souvent bien informé, le journaliste de Bloomberg indiquait l’année dernière qu’Apple travaillerait activement à la mise au point d’un MacBook Pro tactile pressenti pour 2025.