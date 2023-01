Apple travaillerait (accrochez-vous bien) sur un MacBook Pro à écran tactile

D’après les informations de Bloomberg, Apple travaillerait sur des MacBook Pro OLED… à écran tactile. Il s’agirait d’une première pour le groupe et d’un changement d’approche suffisamment radical pour faire couler beaucoup d’encre en perspective.

« Ergonomiquement épouvantable », c’est ce qu’inspirait à Steve Jobs l’idée d’un Mac doté d’un écran tactile, et pourtant, il se pourrait qu’à l’horizon 2025 Apple change son fusil d’épaule sur cette question. D’après le très bien renseigné Mark Gurman, la marque à la pomme travaillerait en effet à ajouter un écran OLED tactile sur de futurs MacBook Pro attendus d’ici deux ans.

Dans le détail, le journaliste de Bloomberg nous explique que des ingénieurs d’Apple plancheraient actuellement de manière « active » sur ce projet, suffisamment pour laisser entendre que la firme y pense sérieusement. L’introduction d’un MacBook Pro à écran OLED serait une première pour Apple, mais aussi une véritable volte-face pour la marque qui a toujours préféré mettre en avant son iPad auprès des utilisateurs souhaitant une expérience tactile.

Jusqu’à présent, Apple a par ailleurs toujours craint qu’un tel changement sur ses Mac ne conduise à une réduction des ventes d’iPad, et notamment à une baisse d’attractivité des modèles Air et Pro.

Steve Jobs désapprouverait

Face à l’installation de plus en plus courante de dalles tactiles sur les PC portables de la concurrence, Apple changerait donc de posture. Un changement qui ne pourrait toutefois se concrétiser qu’après une refonte encore plus poussée de macOS, qui semble actuellement bien peu adapté à une utilisation tactile (tout particulièrement en ce qui concerne le Finder). En clair, lancer un Mac tactile aurait tout d’un gros chantier pour Apple, tant sur le plan matériel que logiciel.

Ce projet, s’il venait bel et bien à se concrétiser, irait à l’encontre du positionnement de Steve Jobs en la matière. Décédé en 2011, le co-fondateur et ancien dirigeant d’Apple avait toujours été très opposé à l’ajout d’un écran tactile sur le Mac, arguant par exemple que ça « ne marche pas ». « Les surfaces tactiles ne veulent pas être verticales. Après une longue période d’utilisation, votre bras veut tomber au sol », avait-il assuré en 2010. Une position que Tim Cook a reprise, et pour l’instant maintenue… mais peut-être plus pour très longtemps si l’on en croit Mark Gurman.

