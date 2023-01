Apple compterait se séparer de Samsung et LG en développant ses propres écrans micro-LED

Selon les informations de l'agence Bloomberg, la successeure de l'Apple Watch Ultra, prévue pour 2024, profiterait d'un écran micro-LED conçu en interne par Apple.

Quelque part, à chaque nouvelle sortie d’iPhone, ce sont LG et Samsung qui se frottent les mains. Il faut dire qu’Apple se fournit pour la production de ses écrans essentiellement auprès des deux géants coréens, ou plus précisément de leurs filiales, LG Display et Samsung Display.

Il y a quelques jours, on apprenait d’ailleurs qu’Apple pourrait prochainement se fournir auprès d’un autre acteur, le constructeur chinois BOE. Celui-ci serait en effet en bonne voie pour fournir à Apple les dalles des futurs iPhone 15 et iPhone 15 Plus d’après les informations de l’analyste Ming Chi Kuo. Dans le détail, 70 % des dalles seraient ainsi conçus par BOE tandis que Samsung conserverait 30 % du marché des iPhone.

Néanmoins, il ne s’agirait là que d’un premier pas pour le constructeur américain. Selon les informations plus récentes de l’agence Bloomberg, la firme de Cupertino chercherait, à l’avenir, à concevoir ses écrans en interne, sans passer par un fournisseur. Dans un premier temps, cela passerait par la conception en interne des dalles des montres connectées d’Apple, les Apple Watch. Ainsi, pour la seconde génération d’Apple Watch Ultra, attendue pour 2024, Apple devrait concevoir un écran micro-LED en lieu et place de la dalle Oled utilisée jusqu’à présent. Cependant, la firme ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin : « Apple prévoit de proposer éventuellement ces écrans sur d’autres appareils, dont les iPhone ». Si l’essai devait s’avérer concluant, Apple aurait déjà comme projet d’amener son écran micro-LED sur l’iPad Pro en 2024 avant de l’intégrer aux iPhone d’ici quelques années.

Le micro-LED, une technologie aussi contrastée que l’Oled, mais plus lumineuse

Selon Bloomberg, les premiers tests auraient par ailleurs déjà commencé avec des prototypes basés sur l’actuelle Apple Watch Ultra.

Rappelons que le micro-LED a pour intérêt de proposer non seulement un contraste infini, au même titre que l’Oled, mais également une luminosité bien plus élevée, de l’ordre de 4000 cd/m², contre 2000 cd/m² pour les meilleures dalles Oled. Ces dalles ont également une durée de vie plus importante que l’Oled et ne souffrent pas du marquage.

D’après Bloomberg, l’intérêt pour Apple serait de permettre un meilleur calibrage des écrans et des dalles véritablement adaptées à ses produits. Par ailleurs, cette production des composants en interne devrait également permettre à la firme d’asseoir une présence toujours plus importante sur l’ensemble de la chaîne de production, le nerf de la guerre dans l’industrie électronique.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple cherche à affirmer son indépendance des fournisseurs. C’était déjà le cas avec son virage vers les puces ARM Apple M1 et M2 sur les ordinateurs. Jusqu’alors, Apple utilisait en effet des processeurs x86 classiques conçus par Intel.

