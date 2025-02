Apple s’apprêterait à renouveler un de ses produits les plus discrets

Sorti en 2022, l’Apple Studio Display avait presque tout pour être un écran externe parfait. En 2026, Apple semble vouloir faire un vrai strike avec une nouvelle version de son appareil.

À 1749 € l’écran externe, le Studio Display d’Apple a toujours occupé une place un peu à part dans le catalogue de la pomme. Particulièrement chère sur un marché très compétitif, l’appareil faisait tout de même des concessions regrettables pour son prix, notamment du côté de la connectique ou de la technologie d’écran.

Il semblerait cependant que le succès relatif de l’accessoire n’ait pas découragé Apple qui s’apprête, d’après les dernières rumeurs, à sortir une édition 2025/2026 de son Studio Display. La rumeur nous vient de l’analyste Ross Young, grand spécialiste des moniteurs en tout genre.

L’arrivée du mini LED

Le Studio Display 2 embarquerait, en guise d’amélioration majeure, un écran mini LED. L’absence de cette technologie d’affichage était déjà l’un des grands points faibles du Studio Display premier du nom qui optait pour une simple dalle LED malgré son prix élevé.

Cousine éloignée de l’Oled et du LED, cette technologie promet des meilleurs contrastes, moins de « fuites » de lumière et un meilleur pic lumineux. Si l’on en croit l’historique d’Apple avec cette technologie, qui a fait ses débuts pommés sur l’iPad Pro et le MacBook Pro de 2021, la firme maîtrise d’ailleurs suffisamment bien cette technologie pour proposer un rendu des couleurs impeccables et une qualité d’affichage quasi irréprochable.

Malheureusement, on n’en sait guère plus sur le sujet et sur les autres améliorations que pourrait proposer Apple sur cet écran de nouvelle génération. L’ajout de quelques prises HDMI ou Display Port ne serait notamment pas de trop ainsi qu’un passage vers des vitesses de rafraîchissement plus élevées. Le Studio Display actuel étant encore bloqué à 60 Hz (tout comme son grand frère le Pro Display XDR)

Une concurrence déjà bien installée

L’existence de ce Studio Display 2 a été confirmée par Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg. Toujours bien informé quand il s’agit des plans d’Apple à venir, l’homme précise tout de même que le Studio Display 2 arriverait plus probablement en 2026 qu’en 2025. On pourrait imaginer une annonce en fin d’année 2025 pour une commercialisation effective en 2026.

Si Apple soignera à coup sûr son nouveau gadget, reste à savoir si, comme pour le dernier, il s’avérera compétitif au niveau du prix. Les écrans mini LED ne manquent pas sur le marché actuellement et Cupertino aura à coup sûr de la concurrence sur le secteur.