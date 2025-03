Fini Apple Plans imposé : l’Europe force Apple à libérer votre iPhone

Les utilisateurs français, et ceux des pays membres de l’Union européenne, profiteront bientôt d’une fonctionnalité qui leur sera exclusive sur l’iPhone : la possibilité de changer leur appli de navigation par défaut.

Cette nouveauté, attendue avec iOS 18.4, permettra de remplacer Apple Plans par Google Maps ou Waze, notamment.

Jusqu’à présent, il était impossible d’utiliser par défaut une autre application de navigation qu’Apple Plans sur iOS. Cela va donc changer, mais uniquement sous nos latitudes. Les utilisateurs américains, par exemple, ne pourront pas en faire autant.

Notons d’ailleurs qu’iOS 18.4 nous permettra aussi de modifier l’application de traduction employée par défaut sur les smartphones d’Apple.

Le déploiement de cette fonction en Europe est l’une des conséquences directe du Digital Markets Act, qui force les géants de la Tech à se défaire, au sein de l’UE, de leurs pratiques jugées anticoncurrentielles. Imposer une application de navigation par défaut en fait partie pour les régulateurs européens, qui ont donc décidé de faire plier Apple sur ce point.

Pour aller plus loin

Comment l’UE veut mettre fin aux abus des géants d’Internet, les « Gamam »

Rappelons qu’iOS 18.4 est toujours en bêta à l’heure où nous rédigeons ces lignes. Attendue début avril, cette mise à jour devrait apporter avec elles de nombreuses nouveautés, et notamment Apple Intelligence en France. Nous surveillerons donc son lancement de près.

Quoi qu’il en soit, la modification de l’appli de navigation par défaut sur l’iPhone pourra se faire en quelques clics une fois cette mise à jour installée. Il suffira en effet de se rendre dans les Réglages d’iOS, puis dans Apps > Apps par défaut > Navigation.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !