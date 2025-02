Bientôt des pubs dans Apple Plans ?

L’application de cartographie d’Apple, qui s’est toujours pensé comme un concurrent à Google Maps pourrait s’inspirer de son rival en collant des publicités dans son interface.

Crédit : Apple

C’est un pari osé pour Apple. D’après des informations obtenues par Bloomberg, le fabricant d’iPhone songerait à insérer des publicités dans son application Apple Plans. Une manière de monétiser son service, mais aussi un problème potentiel pour les utilisateurs et utilisatrices les plus dévouées.

Les détails sur une telle fonctionnalité sont limités, mais l’intention semble bien être là.

D’après les bruits de couloirs collectés par Mark Gurman, toujours bien informé quand il s’agit des secrets industriels d’Apple, les réclames dans Apple Plans ne prendraient pas la forme de bêtes bannières publicitaires, mais plutôt de résultats « sponsorisés » qui apparaîtrait en haut des résultats lors d’une recherche. Exactement comme sur Google Maps en somme. Ces résultats pourraient aussi être mieux mis en avant sur le fond de carte.

La pratique n’est pas complètement étrangère à Apple, puisque des publicités de ce type apparaissant déjà dans l’App Store. En injecter dans son application Plans pourrait, cela dit, sembler plus intrusif, puisque, par définition, ces dernières seraient géolocalisées et donc bien plus personnalisées.

Les publicités dans Google Maps pourraient inspirer Apple / Crédit : Google

Sans compter que le succès du logiciel d’Apple tient, au moins en partie, à sa philosophie opposée à celle de Google. Interface épurée, recherche peu filtrée et simplicité d’usage. Ajouter de la publicité au logiciel pourrait donner des raisons aux utilisateurs et utilisatrices les plus fidèles d’aller voir ailleurs.

Un projet encore préliminaire

Pour le moment, le projet est, fort heureusement, dans une phase tout à fait préparatoire. L’idée a simplement été évoquée lors d’une réunion produit, explique Bloomberg. Aucune décision formelle n’a été prise et il semblerait même que l’intégration d’une telle fonctionnalité dans le code de l’application n’ait pas commencé.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’Apple évoque cette idée. En 2022, les publicités au sein d’Apple Plans avaient déjà fait parler d’elle, sans que le projet aille beaucoup plus loin. Sans doute par volonté de fidéliser sa clientèle face au mastodonte Google Maps.

Apple cherchant néanmoins à diversifier ses sources de revenus, pour ne plus dépendre si lourdement sur ses ventes d’iPhone et de Mac, la publicité pourrait être une éventualité pour la firme. Encore faudrait-il qu’elle parvienne à faire passer la pilule à ses clients qui paient déjà leurs téléphones, tablettes et ordinateurs au prix fort pour justement éviter de se retrouver soumis à de la publicité. L’équilibre semble délicat à trouver.