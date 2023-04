WhatsApp dit adieu aux bidouillages : une fonction très attendue est enfin déployée

Jusqu'à présent, un compte WhatsApp ne pouvait être associé qu'à un seul téléphone. Cependant, WhatsApp a récemment lancé une fonctionnalité qui facilite l'utilisation du compte sur plusieurs smartphones.

Avez-vous déjà tenté d’utiliser votre compte WhatsApp sur plusieurs appareils simultanément ? Ce n’était pas une tâche aisée et cela nécessitait quelques astuces. Mais tout cela va changer. Jusqu’à récemment, un compte WhatsApp était limité à une utilisation sur un seul smartphone. Cependant, ce 25 avril 2023, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé la levée de cette restriction. Désormais, un compte WhatsApp pourra être utilisé sur quatre smartphones différents.

Déployé sur tous les appareils

Cette fonctionnalité, disponible dès aujourd’hui mais déjà disponible en bêta, sera progressivement déployée à tous les utilisateurs dans les semaines à venir, précise un communiqué de presse de WhatsApp. Ainsi, vous pourrez dorénavant basculer entre plusieurs téléphones sans avoir à vous déconnecter, reprenant vos discussions là où vous les aviez laissées.

Sur le téléphone principal, rendez-vous dans les Paramètres, « Appareils liés » et scannez le QR code du téléphone secondaire. Et le tour est joué. Votre historique de discussion est par ailleurs synchronisé sur les deux appareils.

WhatsApp prévoit également d’introduire une méthode de connexion alternative et plus accessible pour les appareils associés. Ainsi, au lieu de scanner un code QR, les utilisateurs pourront entrer leur numéro de téléphone sur WhatsApp Web et recevoir un code à usage unique pour activer le compte sur un autre appareil.

