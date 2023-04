WhatsApp fait un grand pas vers le multi-appareils à deux smartphones

Le mode Compagnon de WhatsApp est entré dans une nouvelle phase de développement. Cette fonctionnalité permet ni plus ni moins d’utiliser son compte sur deux smartphones en simultané. L’année 2023 pourrait être la bonne pour voir débarquer cette nouveauté auprès du grand public.

WhatsApp dispose aujourd’hui d’une fonction « Appareil connectés » bien pratique pour les utilisateurs et utilisatrices aguerris. Avec, vous pouvez tout bonnement utiliser la plateforme sur d’autres appareils, jusqu’à quatre à la fois plus précisément. Problème : un seul et unique téléphone peut être pris en charge dans cet écosystème.

Cela n’a rien de pratique : il suffit de posséder un smartphone professionnel et un smartphone personnel pour vite en comprendre les limites. Le service de messagerie instantané ne reste pas les bras croisés pour autant, et développe actuellement le fameux « mode Compagnon », qui entre dans une nouvelle phase de développement.

Un « vrai » mode multi-appareils pour 2023 ?

Pour rappel, le « mode Compagnon » fait exactement ce que « Appareils connectés » ne sait pas faire : lier son compte WhatsApp existant à un autre téléphone mobile, de manière à les utiliser en simultané. Jusque-là, une toute petite poignée de bêta-testeurs avait accès à ce privilège en phase de test.

Désormais, tous les bêta-testeurs de WhatsApp y ont droit, nous apprend WABetaInfo, qui passe son temps à dénicher les nouveautés de l’application. C’est ici un grand pas pour cette fonctionnalité, puisque cette étape est l’une des dernières, si ce n’est la dernière, d’avant de débarquer de manière stable auprès du grand public.

WhatsApp devrait donc effectuer une large batterie de tests auprès de ses bêta-testeurs, afin de peaufiner le projet, l’optimiser voire l’améliorer selon les retours utilisateurs. On peut ensuite optimistement penser que le « mode Compagnon » fera son apparition d’ici la fin de l’année, voire la fin du premier semestre.

Cette bêta étendue n’est pour le moment disponible que pour les appareils Android. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans le menu des options – les fameux trois petits points verticaux – avec son téléphone secondaire, puis de cliquer sur « Lier un appareil ».

Encore quelques restrictions

Sur le téléphone principal, rendez-vous dans les Paramètres, « Appareils liés » et scannez le QR code du téléphone secondaire. Et le tour est joué. Votre historique de discussion est par ailleurs synchronisé sur les deux appareils.

En revanche, le second smartphone ne serait pas encore capable de créer de liste de diffusions, ni de mettre à jour le statut du compte. À voir si ces manques sont intrinsèquement liés à la bêta, ou si WhatsApp réservera des fonctions phares au téléphone mère.

