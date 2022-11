WhatsApp : le vrai mode multi-appareils apparaît timidement

WhatsApp a commencé à tester en bêta, auprès d'une poignée d'utilisateurs, un nouveau mode compagnon. Une nouveauté intéressante pour le service qui permettrait de lier deux smartphones au même compte.

S’envoyer des messages à soi-même, participer à des meetings vidéo allant jusqu’à 32 participants, profiter des Communautés… De plus en plus de choses sont ou seront possibles sur WhatsApp. La plateforme de messagerie instantanée ne s’arrête toutefois pas en si bon chemin pour enrichir son service. On apprend ainsi de SamMobile, via WABetaInfo (souvent bien renseigné en la matière), que WhatsApp se penche également sur un nouveau mode compagnon que l’on peut voir comme un vrai mode multi-appareils plus poussé.

À défaut d’être une nouveauté sur le marché des messageries instantanées (Telegram le propose par exemple depuis un moment), l’ajout d’un mode compagnon reste une première pour WhatsApp. Pour l’heure, le service se contente toutefois de le tester à petite échelle, auprès d’une poignée d’utilisateurs inscrits à la bêta et sur la version 2.22.24.18.

Un mode compagnon bientôt sur WhatsApp

Dans le cas de WhatsApp, l’ajout d’un mode compagnon permettra de lier facilement un ou plusieurs nouveaux appareils au même compte que celui installé sur votre smartphone, par exemple. En d’autres termes, vous pourrez utiliser simultanément plusieurs appareils différents sur un seul compte WhatsApp et un seul numéro de téléphone.

Il sera possible de relier jusqu’à quatre appareils à la fois, dont plus de deux smartphones, au même compte WhatsApp.

Si vous êtes éligibles à la bêta et que vous avez installé la version 2.22.24.18, vous verrez peut-être apparaître cette nouveauté sur WhatsApp, depuis votre smartphone, au travers de l’option « Lier un appareil » . En cliquant dessus, l’application vous demandera de scanner un code QR, à la manière de ce que l’on trouve déjà sur WhatsApp Web ou l’application de bureau, précise SamMobile.

Une fois l’appareil cible lié à votre smartphone, WhatsApp se chargera de synchroniser les messages entre eux, mais attention : cette synchronisation ne fonctionnera pas forcément pour les stickers, les diffusions, ou encore la fonction « live location ». Une progression intéressante qui devrait s’étendre à plus d’utilisateurs dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.