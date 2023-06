Le Galaxy S23 coûte cher à Samsung, et c’est la faute de Samsung

Sorti en février dernier, le Galaxy S23 Ultra de Samsung est l'un des smartphones les plus haut de gamme du marché. Mais derrière son prix se cachent de divers coûts : une étude révèle le prix de ses composants.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra démarre en France au prix de 1419 euros dans sa configuration minimale, comprenant 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive. Cela ne l’empêche pas de se vendre, notamment parce qu’il a été reconnu par la critique, y compris dans nos colonnes. À plus de 1400 euros, que coûte réellement ce smartphone Samsung ?

Moins de 500 dollars : le vrai prix du Galaxy s23 Ultra ?

C’est le cabinet d’études Counterpoint qui a mené l’enquête à ce propos. Selon ses conclusions, voici les prix des composants :

SoC et puces pour la connectivité : 35 % ;

Écran : 18 % ;

Autres (circuit imprimé, étanchéité, vibreur, etc.) : 15 % ;

Mémoire : 11 % ;

Emballage : 8 %.

Cela en fait un smartphone haut de gamme dont la production reviendrait à un coût de 469 dollars. Attention toutefois, cela ne prend en compte que cet élément, rien d’autre : pas main-d’œuvre, de transport, de recherche et développement, de publicité, de taxes, etc. Comme le précise PhoneArena, le Galaxy S23 Ultra aurait un coût de fabrication de 42 % de son prix de vente, contre 45 % pour l’iPhone 14 Pro Max.

Samsung dépense le plus auprès de Qualcomm… et Samsung

Mais ce qui peut étonner davantage, c’est la répartition des coûts en fonction non pas des composants, mais de ceux qui les fabriquent. Qualcomm serait en première position avec 34 % du prix de confection. Samsung talonnerait le fondeur avec 33 % des coûts. Le premier est évidemment lié aux puces : le SoC, le GPS, la puce 5G, la puce Wi-Fi, etc. Tandis que le second a pour lui l’écran et certains capteurs photo.

À eux deux, ils représenteraient plus de deux tiers du prix de fabrication du Samsung Galaxy S23 Ultra. Ce serait cependant un record pour Qualcomm en termes de pourcentages de revenus pour lui sur un smartphone. Cette stratégie tendrait à payer pour Samsung, qui aurait une rentabilité plus grande qu’Apple.

