Galaxy S26 Ultra : cette nouveauté pourrait bien vous convaincre de patienter encore un an

D’après des informations partagées sur X, les prototypes du Galaxy S26 Ultra ne présentent aucun trou visible pour la caméra selfie. Une configuration déjà utilisée dans la gamme Galaxy Z Fold, mais avec des résultats en photo encore perfectibles. Pour le S26 Ultra, Samsung devra significativement améliorer la qualité des capteurs sous écran (UDC) pour éviter une déception.

Bien que le projet en soit à ses débuts, cette évolution pourrait rapprocher le géant coréen de marques comme nubia, pionnières sur ce créneau. Par ailleurs, le modèle pourrait être rebaptisé « S26 Note », selon des rumeurs antérieures évoquant aussi un écran plus lumineux, un capteur périscope de 200 mégapixels et une puce Exynos.

Le Galaxy S25 Ultra, qui conserve un écran perforé hérité de 2018, semble déjà dépassé face à ces prototypes. La technologie UDC, introduite avec le Z Fold 3, masque la caméra en réduisant la densité de pixels localement, permettant à la lumière de traverser. Si les progrès logiciels de Samsung ont réduit l’écart de qualité avec les capteurs traditionnels, les selfies restent moins détaillés. Sur le Z Fold 6, cette limite est compensée par une seconde caméra frontale externe, un luxe que le S26 Ultra, avec une seule caméra frontale, ne pourrait pas se permettre.

Pour l’instant, Samsung testerait plusieurs pistes, sans confirmation officielle. Outre la caméra sous écran, le constructeur étudierait une technologie d’empilement de batteries et un écran plus performant. Cependant, les délais de développement laissent une marge d’incertitude.

Si l’idée séduit pour son design épuré, son adoption dépendra des progrès techniques d’ici à 2025. Les utilisateurs exigeants en selfies risquent d’être sceptiques, mais Samsung miserait sur l’innovation pour se démarquer. À suivre…

