Test de la Samsung QS710F : Dolby Atmos accessible à la verticale ou à l’horizontale

Samsung n’a pas chômé pour faire évoluer ses barres de son, et la Q-Series Soundbar HW-QS710F draine son lot de nouveautés. Compatible Dolby Atmos et DTS:X, cette barre 3.1.2 s’accompagne d’un caisson de basses inédit, qui troque le classique tube bass-reflex pour une charge par radiateur passif, censée plonger plus bas dans les graves avec davantage d’impact et une meilleure diffusion dans l’espace. À cela s’ajoutent un design modernisé, une connectivité complète (AirPlay, Chromecast, Bluetooth) et l’application SmartThings pour tout contrôler. Nouveauté : un capteur gyroscopique ajuste le son selon l’orientation de la barre, ce qui permet de la positionner verticalement si besoin.

Samsung HW-QS710F Spécifications techniques

Modèle Samsung HW-QS710F Dimensions 116 cm x 12 cm x 5,1 cm Audio spatial Dolby Atmos Nombre de ports HDMI 2 HDMI e-ARC Oui Wifi Oui Caisson de basse Déporté Enceintes arrières Non Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une barre de son prêtée par le fabricant.

Samsung HW-QS710F Design : élégance et polyvalence

La Samsung HW-QS710F arbore un design qui respire la sobriété, mais avec une touche de modernité bienvenue. La face avant, protégée par une grille métallique fine, reste dans la continuité des modèles précédents, mais le dessus de la barre se démarque par une finition striée qui apporte du caractère et un toucher texturé, comme sur la HW-Q995F.

Avec ses 116 cm de long, 51 de haut et 120 de profondeur, pour un poids de 5,2 kg, cette barre est taillée pour accompagner des téléviseurs de 55 pouces et plus, voire les vidéoprojecteurs UST.

Grille sur les flancs, strie sur le dessus, ce nouveau design est plutôt plaisant

Sa hauteur réduite permet de la poser sur un meuble sans encombre, et Samsung fournit des supports de fixation murale pour une installation verticale avec adaptation du rendu sonore grâce à un capteur gyroscopique.

Le caisson de basses, cubique, marque une rupture avec les anciens modèles rectangulaires. Il mesure 25 cm de côté pour 5,8 kg, des dimensions compactes qui permettent de le placer facilement, que ce soit à côté du meuble TV ou dans un coin du salon. Sa finition mate et ses lignes épurées le rendent discret, presque élégant, dans un intérieur moderne.

À l’arrière de la barre, une niche de connectique en partie basse regroupe les ports d’entrée.

Les boutons de contrôle de la Samsung HW-QS710F

Un petit logo Samsung sur le dessus et une LED d’état discrète complètent l’ensemble.

Samsung HW-QS710F Connectique : l’essentiel y est

La connectique de la HW-QS710F est suffisante pour une barre de son de cœur de gamme. On compte deux ports HDMI 60 Hz, dont un compatible ARC/eARC, ce qui simplifie la connexion à un téléviseur récent et permet de transmettre des formats immersifs comme Dolby Atmos ou DTS:X. Une entrée optique Toslink est aussi de la partie, pratique pour les appareils plus anciens ou les téléviseurs sans HDMI ARC.

Deux prises HDMI et une optique pour la Samsung HW-QS710F

Côté sans fil, la HW-QS710F ne déçoit pas. Le Wi-Fi intégré prend en charge AirPlay, Chromecast, Spotify Connect ou encore Tidal Connect, pour une diffusion fluide depuis un iPhone ou un appareil Android. Le Bluetooth est également présent, pour connecter rapidement un smartphone sans dépendre du réseau domestique.

Mieux encore, la barre peut se connecter à un téléviseur Samsung compatible via Wi-Fi ou Bluetooth, ce qui élimine le besoin de câbles pour une installation épurée. Cette polyvalence permet à la barre de jongler entre Home Cinéma et écoute musicale sans effort.

Un bémol toutefois : la consommation en veille, mesurée à 2,7 W, est un peu élevée par rapport aux standards actuels – des enceintes connectées comme l’Apple HomePod 2 descendent sous le Watt au repos, preuve qu’il existe des modules réseau plus économes.

Samsung HW-QS710F Design interne : une conception soignée pour l’immersion

La HW-QS710F embarque huit transducteurs, répartis entre la face avant et la face supérieure, pour une configuration 3.1.2 compatible Dolby Atmos et DTS:X. Les haut-parleurs avant assurent une scène sonore large, avec un canal central dédié aux dialogues, tandis que les transducteurs supérieurs projettent le son vers le plafond pour créer les effets de hauteur propres aux formats immersifs.

Le transducteur actif du caisson de basses

Le caisson de basses est le gros changement de ce modèle. Samsung abandonne le traditionnel tube bass-reflex, efficace mais limité dans les petits volumes pour générer des infragraves intenses, au profit d’une charge par radiateur passif. Le principe est simple : un haut-parleur actif est couplé à une membrane passive par l’air emprisonné dans le caisson et amplifie les basses fréquences. Cette technique augmente énormément la surface émissive, permet de descendre plus bas – jusqu’à 35 Hz selon nos mesures – avec plus d’intensité et moins de distorsion.

Les membranes sont de tailles différentes, l’active de 14 cm et la passive de 20 cm pour vibrer plus bas en fréquence. Elle sont dotées de suspensions à demi-rouleau généreuses, pour une excursion importante. Résultat : le caisson est compact mais capable de produire un tapis de grave profond, idéal pour les films d’action où les explosions doivent cogner, ou pour des scènes plus subtiles aussi où la profondeur est améliorée.

Le transducteur passif, plus grand, du caisson de basses

Toutefois, la puissance des amplifications embarquées dans la barre et le caisson, un peu moins de 50 W chacune, limite l’usage de la Samsung HW-QS710F à une pièce de 20 à 30 m2.

Samsung HW-QS710F Fonctionnalités : SmartThings simplifie tout

L’application Samsung SmartThings est un modèle de simplicité et d’efficacité. Son interface, claire et bien organisée, permet de tout régler en quelques clics. On peut choisir parmi plusieurs modes sonores : Standard, Surround, Jeux, Son adaptatif et DTS Virtual:X. Le mode Son adaptatif, activé par défaut est clairement le meilleur. Il analyse le contenu pour équilibrer dialogues, effets et musique, tandis que le mode Jeux met en avant les détails sonores. Un égaliseur permet d’ajuster la balance tonale, et un réglage dédié contrôle le niveau du caisson de basses.

La technologie SpaceFit Sound Pro analyse selon Samsung l’acoustique de la pièce pour optimiser le rendu sonore et les basses. Son activation ne produit toutefois pas d’effet perceptible lors de mes tests.

Les possesseurs de téléviseurs Samsung pourront exploiter la technologie Q Symphony et utiliser simultanément la QS710F et les transducteurs de leur téléviseur.

Côté musique, l’app prend en charge des services comme Spotify, Deezer ou Tidal. La compatibilité AirPlay et Chromecast permet aux utilisateurs d’iPhone et d’Android de diffuser leurs playlists sans accroc.

Pour une immersion encore plus poussée, il est possible d’ajouter des enceintes arrière sans fil (kit SWA-9500S, vendu séparément) et passer à une configuration 5.1.2.

Samsung HW-QS710F Performances audio : une immersion réussie

La HW-QS710F surprend dès les premières minutes d’écoute. Samsung a affiné sa signature sonore, délaissé la puissance brute des anciens modèles pour un équilibre et un raffinement bienvenus.

La réponse en fréquence de la Samsung HW-QS710F (courbe bleue = volume modéré, courbe rose = volume max) // Source : Tristan Jacquel

La courbe de réponse en fréquence, mesurée dans une pièce de 20 m², révèle un bel équilibre avec un renforcement des fréquences des dialogues (300-400 Hz), ainsi que des registres médium et aigu en léger retrait pour ne pas agresser l’auditeur à fort volume.

Le volume maximal mesuré atteint environ 90 dB à 1 m, un niveau respectable pour une barre de son à ce prix. Cela suffit pour remplir une pièce de 20 à 25 m² avec un son immersif. Toutefois, pour ceux qui cherchent des frissons intenses et une pression acoustique plus forte, il faudra envisager de monter en gamme, vers un modèle comme la Samsung Q990F.

Un son surround sans enceintes arrière

Pour tester la HW-QS710F en Home Cinéma, j’ai visionné tout un tas d’extraits de films et séries avec des pistes en Dolby Atmos. Avec Dune: Part Two, la barre crée une bulle sonore agréable. Les grondements des vers des sables sont profonds, le caisson appuie avec précision lors des scènes d’action, et les effets de hauteur – comme les vaisseaux survolant Arrakis – sont perceptibles, même s’ils n’égalent pas une salle de cinéma avec enceintes au plafond. Le mode immersif se débrouille bien à partir des programmes en stéréo et leur donne une dimension plus enveloppante.

Placée à la verticale, la barre propose une immersion comparable, mais n’ayant pu la fixer au mur dans ma pièce d’écoute, il ne faut pas exclure une moindre précision du placement des effets sonores, en fonction du placement en hauteur de la barre, de présence éventuelle d’un meuble bas, et — surtout — de l’impact du téléviseur positionné juste au-dessus, qui constitue nécessairement un obstacle à la diffusion verticale du son. Ceci dit, posée horizontalement ou verticalement sur un meuble bas, la Samsung HW-QS710F offre une immersion comparable (sauf pour les voix, voir plus bas) — et convaincante.

La télécommande de la barre de son Samsung HW-QS710F

Dans une série comme The Last of Us, les dialogues se détachent avec clarté. Le canal central, qui transporte 70 % des informations dans ce type de piste, est bien géré, bien que les petits transducteurs limitent un peu l’incarnation des voix – on reste ainsi en deçà de l’ampleur d’une barre plus imposante.

Un petit QR code aide à l'installation de la barre

Le mode de renforcement des dialogues, activable via l’app, fait des merveilles sur des programmes TV, souvent mixés avec moins de médium et d’aigu et parfois flous. On entend clairement mieux ce qui se dit. Notez que lorsque la barre est positionnée à la verticale, ce mode peut être utilisé pour renforcer la présence des voix, car les transducteurs concernés sont alors orientés vers le haut, et non plus vers l’auditeur.

Écoute musicale

En musique cette barre ne remplace pas une paire d’enceintes stéréo, même si elle se défend bien. Get Lucky de Daft Punk sonne avec dynamisme, les basses sont présentes sans être envahissantes, et les voix sont nettes. Le traitement de spatialisation (mode immersif), qui mobilise tous les transducteurs, extrait intelligemment certains instruments – les guitares et synthétiseurs semblent flotter autour de l’auditeur.

La barre Samsung HW-QS710F sur un meuble bas de 50 cm de profondeur

Sur Bad Guy de Billie Eilish, la douceur de la barre évite toute fatigue, mais les aigus manquent de brillance pour sublimer les détails des hautes fréquences.

Samsung HW-QS710F Prix : un positionnement compétitif

À 649 euros, la Samsung HW-QS710F offre un rapport qualité/prix très convaincant. Qualitativement, elle se positionne en concurrente directe des barres Sonos ou Sennheiser, pourtant plus onéreuses, tout du moins si l’on accepte un niveau sonore maximal un peu en retrait.