Nouveau design pour la barre de son Samsung HW-Q995F et à la verticale ou l’horizontale pour la HW-Q710F

Samsung a profité du salon CES 2025 pour annoncer l’arrivée de deux nouvelles barres de son sur le marché en 2025. Il s’agit du modèle haut de gamme HW-Q995F qui remplace l’excellente HW-Q995D et la nouvelle HW-Q710F dotée d’un gyroscope s’installant aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale.

Présentée lors du CES 2025, la barre de son Samsung HW-Q995F va représenter le nouveau fleuron de la gamme audio Samsung pour 2025. Celle-ci reprend exactement les mêmes caractéristiques que la précédente HW-Q995D. Toutefois son design change légèrement avec une partie supérieure qui dispose des « rayures » sur toute sa longueur à la place de la grille de l’année précédente.

Elle propose toujours une configuration sonore 11.1.4 canaux. Elle est accompagnée des mêmes enceintes surround, mais son caisson a changé.

Un caisson plus compact, mais plus puissant

La grosse différence avec la version 2024, c’est le caisson de basses. En effet, celui-ci est environ 60% plus compact, plus carré. Il propose non plus un woofer, mais deux de 8 pouces de diamètre, installés en opposition, de chaque côté de l’enceinte. Samsung annonce ainsi un gain de puissance passant de 200 watts pour le modèle qui accompagnait la barre HW-Q995D à 300 watts.

Sinon, la barre de son Samsung HW-Q995F propose des ports HDMI 2.1, permettant la transmission de signaux vidéo 4K à 120 Hz, particulièrement appréciable pour les joueurs sur consoles nouvelle génération. Le système prend en charge les formats Dolby Atmos et DTS:X, offrant une spatialisation sonore précise et enveloppante.

La barre de son propose toujours une connectivité complète avec le Wi-Fi, le Bluetooth 5.2, et la compatibilité avec diverses plateformes de streaming comme AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect. Elle prend également en charge les formats audio haute résolution comme ALAC, FLAC et WAV.

Barre de son Samsung HW-Q710F aussi à l’aise à la verticale qu’à l’horizontale

Parallèlement, Samsung a présenté une nouvelle barre de son. Baptisée HW-Q710F, celle-ci présente la particularité de pouvoir être installée aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale. Ainsi, il est possible de la placer naturellement devant le téléviseur, à plat ou de l’accrocher sous celui-ci si ce dernier est lui-même fixé à un support mural.

Dotée d’un gyroscope, l’enceinte fait automatiquement la bascule afin d’adresser les bons haut-parleurs. À ce sujet, la barre est équipée de trois haut-parleurs frontaux, de deux haut-parleurs de plafond et de deux radiateurs passifs. Elle est livrée avec un caisson de basses associé, sans fil.

La barre de son est compatible avec la technologie Q-Symphony et peut donc fonctionner de concert avec un téléviseur de la marque afin d’utiliser ses haut-parleurs pour un son plus immersif. Elle supporte les formats Dolby Atmos et DTS:X.

Pour le moment, Samsung n’a pas encore communiqué sur les prix des nouvelles barres de son HW-Q995F et HW-Q710F, mais indique qu’elles seront disponibles au printemps.