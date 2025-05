Test de la Samsung Q995F : une barre de son 11.1.4 qui met l’immersion et la musicalité à l’honneur

La série Q900 atteint des sommets, et on adore ça

Samsung frappe fort avec la HW-Q995F, nouvelle venue de la série 900. Cette barre de son 11.1.4, grande sœur de la HW-QS710F, booste l’immersion sonore grâce à 23 transducteurs et des enceintes arrière sans fil. Dotée d’un nouveau caisson compact et d’une signature plus équilibrée, elle gagne en polyvalence.

La barre de son Samsung HW-Q995F // Source : Tristan Jacquel

Avec la HW-Q995F, Samsung semble avoir trouvé une très bonne formule pour améliorer sa série Q900. Après une Q995D déjà en progrès, le nouveau millésime franchit clairement un cap. Comme avec la nouvelle QS710F, la marque coréenne opte pour une approche plus mature, avec une signature sonore moins agressive, moins montante dans les aigus, qui se rapproche de ce qu’on attend d’un produit haut de gamme.

Si le système 11.1.4 avec 23 transducteurs répartis entre la barre, le caisson et les enceintes arrière a été reconduit, il semble que tous les composants ont été améliorés et régler pour produire un son nouveau.

Le caisson de basse, très similaire à celui de la QS710F est totalement repensé. Fini le format vertical classique avec un tube bass-reflex, Samsung opte pour un cube compact avec deux transducteurs de 18 cm dans une charge qui semble close – on y reviendra dans la section audio. Ce caisson est plus discret, plus neutre, et il participe clairement à la nouvelle signature sonore de la HW-Q995F. Ajoutez à ça des enceintes arrière sans fil qui apportent une vraie profondeur à la scène sonore, et vous avez une barre de son qui promet une immersion améliorée.

Spécifications techniques

Modèle Samsung HW-Q995F Dimensions 123,2 cm x 13,8 cm x 7,08 cm Audio spatial Dolby Atmos, DTS:X Nombre de ports HDMI 3 HDMI e-ARC Oui Wifi Oui Caisson de basse Déporté Enceintes arrières Déporté Fiche produit

Design : sobre, compact et efficace

Côté design, la HW-Q995F reste dans la lignée des barres de son Samsung : sobre, élégante, et pensée pour se fondre dans n’importe quel salon. Par rapport au précédent modèle, la partie supérieure a été revue avec des petits barres occupant toute la largeur de l’appareil contre une grille auparavant. La barre principale mesure 123 cm de long, 7 cm de haut et 14 cm de profondeur. C’est assez imposant, mais compatible avec la plupart des meubles TV.

La Samsung HW-Q995F sur un meuble bas de 150×50 cm // Source : Tristan Jacquel

La finition noire mate, avec sa nouvelle surface supérieure métallique striée, confère à l’enceinte un look moderne et discret. On apprécie le soin apporté aux détails, comme les bords légèrement arrondis qui évitent un aspect trop massif.

Le caisson de basses, lui, change totalement de style. Exit le format vertical des anciens modèles, place à un cube de 25 cm de côté. Il est bien plus compact, facile à glisser sous un meuble ou à côté du canapé, et il reste élégant avec sa finition mate.

Le nouveau design de la face supérieure de la HW-Q995F // Source : Tristan Jacquel

Les enceintes arrière n’ont elle visuellement pas évolué. Elles sont bien évidemment sans fil — exception faite de leur câble d’alimentation — et se posent facilement sur une étagère ou un meuble.

Connectique : complète et taillée pour les gamers

La Samsung HW-Q995F est bien équipée côté connectique. On trouve trois ports HDMI 2.1, dont un compatible eARC/ARC pour une connexion simplifiée avec un téléviseur ou un vidéoprojecteur. Ces ports supportent le 4K à 120 Hz, ce qui est une excellente nouvelle pour les gamers. Si vous avez une PS5 ou une Xbox Series X, vous pourrez profiter d’une fluidité parfaite sur des jeux comme Call of Duty ou Forza Horizon 5, avec prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate) et de l’ALLM (Auto Low Latency Mode). Ajoutez à cela un mode Game Pro qui ajuste automatiquement les paramètres audio pour une immersion optimale, et vous avez une barre de son qui a tout pour plaire aux gamers.

Il y a deux niches sous la barre, l’une pour les entrées HDMI et l’autre pour l’entrée optique // Source : Tristan Jacquel

Une entrée optique Toslink est aussi de la partie, pratique pour connecter un appareil plus ancien comme une vieille box ou un lecteur Blu-ray.

La Q995F est compatible Bluetooth et Wi-Fi, et prend en charge une flopée de protocoles : AirPlay, Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect et même Roon Ready (comme la précédente). On peut ainsi diffuser sa musique directement depuis un smartphone ou une tablette.

Design interne : 23 transducteurs pour une immersion totale

Sous le capot, 23 transducteurs au total, répartis entre la barre, le caisson et les enceintes arrière, pour un système 11.1.4 synonyme d’immersion sonore. La barre est équipée de trois groupes de transducteurs frontaux pour les canaux gauche, central et droit. Chaque groupe comprend deux transducteurs large bande et un tweeter pour affiner les hautes fréquences.

La vue éclatée de la Samsung HW-Q995F // Source : Samsung

Sur les côtés, deux paires de « gros » tweeters (5 cm environ) viennent renforcer les effets latéraux, et au somment, deux tweeters similaires gèrent le son vertical, indispensable pour le Dolby Atmos. Tout ce petit monde travaille ensemble pour créer des faisceaux sonores et positionner les sons dans l’espace, même de manière virtuelle.

Le caisson cubique, lui, embarque deux transducteurs de 18 cm à énormes suspensions, clairement taillés pour générer de la pression acoustique dans l’infra-grave et mieux remplir la pièce de basses fréquences. Ils sont chargés en clos pour réduire au maximum le trainage des sons les plus graves.

Le caisson de basses sans fil de la Samsung HW-Q995F // Source : Tristan Jacquel

Les enceintes arrière sans fil ne sont pas en reste : chacune intègre trois transducteurs identiques – un frontal, un latéral et un vertical.

Côté amplification, la barre consomme jusqu’à 41 W, le caisson 48 W, et chaque enceinte arrière bénéficie de 19 W. Sur le papier, cette puissance n’est pas énorme, mais devrait s’avérer suffisante pour les pièces de vie jusqu’à 40 m2.

Le plein de fonctionnalités avec l’app Smarthings

La HW-Q995F est bourrée de fonctionnalités, surtout si vous avez un téléviseur Samsung. La technologie Dolby Atmos sans fil est un vrai plus : pas besoin de câble HDMI pour profiter d’un son immersif, ce qui réduit l’encombrement sur votre meuble TV. La fonction Q-Symphony, compatible également avec les TV Samsung, permet d’utiliser les haut-parleurs du téléviseur en complément de la barre pour une scène sonore encore plus immersive — un point que je n’ai pu vérifier.

Screenshot Screenshot Screenshot

Le mode SpaceFit Pro, censé adapter le son à l’acoustique de la pièce, laisse toujours perplexe. Normalement, ce genre de calibration émet des sons de test pour analyser la pièce, mais ici, rien du tout. La barre s’ajusterait seule, mais je n’ai pas entendu de différence avec ou sans ce mode.

Une fonction « son arrière privé » permet de limiter la diffusion aux enceintes arrière, ce qui peut être pratique pour regarder la télévision sans forcer le volume.

L’amplificateur vocal actif Pro (AVA), en revanche, est efficace pour clarifier les dialogues, même si, comme on le verra, les voix sont déjà excellentes sans ce mode.

Screenshot Screenshot Screenshot

Via l’application SmartThings, on peut aussi ajuster les niveaux de basses, d’aigus, et même personnaliser les canaux individuellement (central, latéraux, verticaux…) pour un rendu vertical sur mesure. Ceci dit, le mode d’écoute par défaut qui convertit tous les signaux, mono, stéréo ou 5.1 en format immersif avec effets verticaux fonctionne déjà très bien.

La télécommande de la Samsung HW-Q995F // Source : Tristan Jacquel

Côté assistants vocaux, la HW-Q995F est bien lotie : elle intègre Alexa, mais prend aussi en charge Bixby et Google Assistant par le biais d’un smartphone. Enfin, elle fait office de hub Zigbee via l’application SmartThings, ce qui permet de gérer des appareils connectés compatibles (lumières, capteurs, etc.) directement depuis la barre.

Audio : une immersion au top et une musicalité qui surprend

D’emblée, ce qui frappe avec la Q995F, c’est son approche sonore plus apaisée par rapport aux anciens modèles de la série Q900. Fini l’effet rentre-dedans qui mettait les impacts en avant au détriment du reste : ici, Samsung privilégie un rendu plus détaillé et mieux spatialisé, avec un grave qui gagne en transparence et en crédibilité. On sent une vraie volonté de proposer un son équilibré, capable de briller aussi bien sur des films que sur de la musique, et ça fonctionne.

La courbe de réponse de la Samsung HW-Q995F ; en bleu à volume modéré, en rose au maximum // Source : Tristan Jacquel

La courbe de réponse en fréquences mesurée confirme cette impression. On observe une belle maîtrise sur l’ensemble du spectre, sans pics excessifs et déséquilibrants dans les hautes fréquences. Le caisson travaille de manière centrée sur 40 Hz, avec du niveau encore à 30 Hz — ce qui correspond à un grave très profond. Il est capable de suivre la barre à pleine puissance et de maintenir l’équilibre global, ce qui est clairement un atout. Cela dit, il y a une limite à noter.

Avec son alimentation de 48 W, le caisson reste modeste pour un système home cinéma. À titre de comparaison, les caissons plus gros ont bien souvent des alimentations de 100 W minimum, souvent 300 W, voire davantage pour ceux qui font vraiment trembler les murs. Ne vous attendez donc pas à une pression acoustique démentielle. Mais en plaçant le caisson intelligemment – à environ 30 cm d’un coin de la pièce, comme recommandé dans le manuel – vous pouvez booster son rendement.

Globalement, la courbe favorise une sensation d’équilibre, avec une bonne stabilité dans le bas-médium idéale pour les voix, puis un déclin contrôlé dans le médium et l’aigu, avec un petit pic de présence en toute fin de spectre. Traduction, le médium est doux, l’aigu également et à fort volume la Samsung HW-Q995F n’écorche pas les oreilles.

Les boutons de contrôle de la Samsung HW-Q995F // Source : Tristan Jacquel

La Samsung HW-Q995F atteint un maximum de 91 dB à 1 m, ce qui n’est pas exceptionnel mais reste amplement suffisant pour une grande pièce de vie de 30 à 40 m². À ce niveau, l’espace sonore est bien rempli, que ce soit pour un film ou une soirée musicale.

Scène sonore : frontale, verticale et surround

Passons à l’ambiance sonore, et là, la HW-Q995F est à son affaire. La scène frontale est précise, grâce aux trois groupes de transducteurs frontaux. Les effets latéraux, gérés par les tweeters de côté, sont bien marqués, agrandissent la scène frontale et on ressent une belle ouverture sur des films comme Dune: Part Two, où les bruits de tempête de sable semblent venir de partout. Les enceintes surround font toute la différence par rapport à la Q710F : elles donnent de l’épaisseur au son tout près et derrière l’auditeur. Dans The Last of Us, les craquements de pas des infectés derrière soi font presque sursauter.

Les transducteurs verticaux sont logés à gauche et à droite de la barre // Source : Tristan Jacquel

La dimension verticale, essentielle pour le Dolby Atmos, est aussi au rendez-vous. L’effet de hauteur est parfois bluffant. Sur une scène de Top Gun: Maverick, les avions qui survolent la pièce sont convenablement rendus. Encore une fois, le son ne vient pas du plafond comme dans une salle de cinéma, mais c’est convaincant.

Des voix soignées

Les voix, c’est indiscutablement un point fort de la HW-Q995F. Même sans activer le mode AVA, les dialogues sont clairs, chaleureux, avec une incarnation qu’on retrouve rarement sur une barre de son. Malgré toutes les options proposées pour améliorer les dialogues, je me suis contenté dans mon salon des réglages par défaut et le rendu était déjà très bon.

Impressions de visionnage et d’écoute

Côté cinéma, la HW-Q995F est dans son élément. Sur Mad Max: Fury Road, les poursuites dans le désert sont un régal : les rugissements des moteurs grondent avec intensité, les explosions claquent avec une belle dynamique, et les cris des personnages sont parfaitement placés dans l’espace. Dans Interstellar, l’ambiance spatiale est sublimée par les détails sonores – le bourdonnement sourd des moteurs du vaisseau, les échos dans l’espace – et la spatialisation arrière qui donne une profondeur saisissante à la scène. On a aussi testé avec une série plus légère, The Bear, et les dialogues passent nickel, avec une chaleur qui rend les échanges en cuisine encore plus immersifs.

L’une des enceintes surround sans fil // Source : Tristan Jacquel

Sur des morceaux acoustiques comme « Fast Car » de Tracy Chapman, les détails des instruments (guitare, percussions légères) sont bien restitués, et la voix de Tracy est pleine de nuances. Avec des titres plus dynamiques comme « Uptown Funk » de Mark Ronson et Bruno Mars, et la barre s’en sort bien : les basses sont percutantes sans être envahissantes, et les aigus sont doux et précis. Ce n’est pas encore au niveau d’un vrai système hi-fi, mais pour une barre de son, c’est un gros progrès par rapport aux anciens modèles.

Prix et disponibilité

La Samsung HW-Q995F est proposée aux environs de 1 500 euros, un tarif qui la place clairement dans le segment premium des barres de son. C’est un investissement, mais vu les performances, la polyvalence et les fonctionnalités, cette barre mérite l’attention.