Samsung casse le prix de cette barre de son premium compatible Dolby Atmos

Si vous êtes cinéphile ou même mélomane, vous accordez une importance toute particulière au son. Ça tombe bien, Samsung aussi et ils le prouvent avec sa barre de son Q-Series HW-Q935D, qui passe de 799 euros au lancement à seulement 459 euros aujourd’hui.

Samsung Q-Series HW-Q935D 2024 // Source : Samsung

La Samsung Q-Series HW-Q935D 2024 n’est pas qu’une barre de son. C’est tout un système audio avec la barre, bien sûr, mais aussi deux enceintes arrière et un caisson de basse sans-fil. Il faut un peu de place pour tout installer chez vous et profiter aussi de la sonorisation Dolby Atmos. Ce n’est qu’un petit aperçu de tout ce que propose cette barre de son que vous retrouvez actuellement avec une petite, mais sympathique réduction de 340 euros sur le site officiel.

Les points forts de la Samsung Q-Series HW-Q935D

L’immersion sonore à 360° fonctionne très bien

La compatibilité Dolby Atmos et DTS:X à son maximum

Elle est compatible Chromecast et Airplay 2

Au lieu de 799,99 euros au lancement, la barre de son Samsung Q-Series HW-Q935D est actuellement affiché à 649 euros sur le site officiel de la marque, mais en utilisant le code promo MAMAN10 et en prennant en compte le bonus reprise de 150 euros, vous pouvez l’avoir à seulement 459 euros.

Un son qui sort de partout et qui file droit dans les oreilles

La barre de son Samsung Q-Series HW-Q935D ne vient pas seule. Elle a appelé des renforts et est accompagnée de deux enceintes satellites et un caisson de basse sans-fil, soit 17 haut-parleurs en tout pour une sonorisation 9.1.4. Elle est compatible Dolby Atmos sans-fil pour faire rebondir le son sur les murs et le plafond, vous donnant l’impression d’être cerné(e) à 360°. Vous plongeant ainsi au cÅ“ur de l’action de vos films, séries, jeux vidéo et simulation de feu de cheminée sur Netflix.

Il faut prévoir un peu de place, car la barre mesure 111 × 6 × 12 cm le caisson de basse, lui, fait 21 × 40,3 × 12 cm. Elle est donc faite pour un salon assez grand, et surtout un téléviseur d’au moins 55″. Pour la connectique, vous retrouvez un port HDMI eARC et une entrée optique numérique. Par contre, dommage qu’elle ne décode pas les flux 4K 120 Hz et se limite au 4K 60 Hz. Heureusement, c’est composé par la prise en charge du HDR.

Une des applications les plus ergonomiques

Pour profiter pleinement de cette barre de son Samsung, il ne faut pas oublier de télécharger l’application SmartThings. Avec elle, vous pouvez configurer l’appareil dans ses moindres réglages, jouer avec l’égaliseur, activer les options comme le Q-Symphony ou le Dolby Atmos sans-fil, mettre à jour le firmware, etc.

La barre de son inclut nativement l’assistant vocal Alexa. Si vous préférez Google, il faudra absolument passer par un Nest vendu séparément. Par contre, elle est compatible Chromecast et Airplay 2, le top pour streamer depuis n’importe quel smartphone et avoir un son de qualité premium.

Retrouvez les meilleures barres de son testées par Frandroid dans notre guide d’achat dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.