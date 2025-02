Optoma dévoile un vidéoprojecteur compact ultra courte focale et un autre à focale classique compatible Dolby Vision à 5000 Lumens !

La marque Optoma a profité du salon ISE 2025 qui se tient actuellement à Barcelone pour annoncer l’enrichissement son catalogue avec deux nouveaux modèles de vidéoprojecteurs laser : le Photon Go, un projecteur ultra-courte focale portable, et l’UHZ68LV, un modèle haut de gamme compatible Dolby Vision.

Optoma Photon Go // Source : Optoma

À destination des professionnels, le salon ISE (Integrated Systems Europe) se déroule tous les ans à la même période à Barcelone. C’est l’occasion pour les industriels du secteur de l’affichage et plus généralement de l’intégration d’exposer leurs dernières innovations et les modèles qui seront commercialisés dans l’année.

Ainsi, Optoma présente un nouveau vidéoprojecteur ultra courte focale. Ce modèle est baptisé Photon Go. Particulièrement compact, il intègre une technologie RGB Triple Laser permettant d’obtenir une reproduction fidèle des couleurs, selon la marque. L’une de ses particularités est qu’il est doté d’une batterie intégrée pour une utilisation sans contrainte d’installation. Optoma annonce une autonomie de 1 heure et demie.

Optoma Photon Go // Source : Optoma

En outre, le Photon Go est équipé de la technologie Time-of-Flight (ToF), ce qui lui permet d’ajuster automatiquement la géométrie de l’image en fonction de la surface de projection. Les fonctions de correction trapézoïdale et d’autofocus sont aussi de la partie pour garantir une installation rapide tout en maintenant une qualité d’image optimale.

Le Photon Go est un modèle connecté, ce qui signifie qu’il embarque le système Google TV afin d’accéder immédiatement à de très nombreuses applications de streaming et de bien d’autres sources de divertissement.

Source : Optoma

Il est capable d’afficher une image avec une définition Full HD jusqu’à 100 pouces en diagonale. Optoma annonce une luminosité maximale de 650 Lumens et un taux de contraste natif de 800:1. Le ratio de projection est seulement 0,18:1, ce qui permet de l’installer à seulement 25 cm du mur ou de l’écran pour une image de 100 pouces. Il dispose d’une entrée HDMI 2.0, de deux prises USB-A, d’une sortie audio SPDIF et d’une prise Ethernet. Il est compatible Wi-Fi et Bluetooth pouvant ainsi jouer le rôle d’enceinte indépendante. Optoma annonce alors jusqu’à 4 heures d’autonomie d’écoute musicale.

Optoma Photon Go // Source : Optoma

Côté audio, l’appareil dispose de deux haut-parleurs de 10W chacun. Pour les jeux vidéo, Optoma annonce un temps de retard à l’affichage (input lag) de seulement 27,10 ms, ce qui est correct pour un vidéoprojecteur et doit permettre de jouer dans de bonnes conditions. Le vidéoprojecteur Optoma Photon Go mesure 252 x 157 x 62 mm pour un poids de 1,72 kg.

Optoma Photon Go // Source : Optoma

Il sera disponible à partir du 21 février 2025 pour un prix de 1000 euros environ.

L’Optoma UHZ68LV : un projecteur premium pour le home cinéma compatible Dolby Vision

Le nouveau vidéoprojecteur UHZ68LV est un modèle à focale classique et vient remplacer le UHZ65LV. Il se positionne comme le nouveau fleuron de la marque avec des caractéristiques techniques particulièrement intéressantes.

Optoma UHZ68LV // Source : Optoma

Ce modèle non connecté, donc sans Google TV ou autre système embarquant des applications directement accessibles, exploite une technologie à double laser offrant une luminosité impressionnante de 5000 lumens, selon la marque. Cela signifie qu’il peut être utilisé dans une pièce éclairée. En outre, le fabricant annonce une couverture de 90% de l’espace colorimétrique DCI-P3, ce qui est relativement conséquent et permet ainsi d’avoir une très large palette de couleurs à l’image.

Source : Optoma double laser

Rappelons que la technologie laser, présente sur ces nouveaux modèles, offre plusieurs avantages : une durée de vie prolongée, une consommation électrique réduite et une maintenance minimale. Les vidéoprojecteurs laser produisent aussi des images plus lumineuses et plus stables dans le temps comparés aux modèles traditionnels à lampe.

Le vidéoprojecteur intègre une matrice Full HD avec un système de woobulation qui lui permet de simuler une définition Ultra HD grâce à la technologie XPR.

L’un de ses points forts est d’être compatible avec les formats HLG, HDR10 et notamment HDR10+ et Dolby Vision afin d’optimiser dynamiquement le contraste et les couleurs de chaque image. L’installation est facilitée grâce à un zoom 1,6x et un lens shift horizontal et vertical. Le projecteur peut être installé dans n’importe quelle configuration et pas nécessairement en face du milieu de l’écran, profitant d’une fonction de correction du trapèze. Notez sa compatibilité avec les contenus 3D (Full HD).

Optoma UHZ68LV // Source : Optoma

Le vidéoprojecteur Optoma UHZ68LV dispose d’une entrée HDMI 2.1, de deux entrées HDMI 2.0 dont une est compatible eARC. Il y a également 3 prises USB-A, une sortie audio jack 3,5 mm, une sortie audio numérique SPDIF, un port Ethernet, une prise RS232 et deux prises 12V.

Optoma UHZ68LV // Source : Optoma

Pour le traitement d’image, il est doté du processeur PureEngine Ultra, dernière innovation d’Optoma voulant assurer des mouvements fluides et des détails précis avec une analyse en temps réel des scènes afin d’optimiser le rendu des zones claires et sombres. Notez qu’un mode Réalisateur (Filmmaker) préserve l’intention artistique originale, tandis que les modes de calibrage ISF permettent d’adapter l’image à l’environnement de projection.

Le vidéoprojecteur intègre un système audio de 2x5W.

Enfin, Optoma annonce le support d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz avec une définition Ultra HD pour ce modèle, qui peut donc faire la part belle aux jeux vidéo via son entrée HDMI 2.1. L’appareil mesure 498 x 331 x 171 mm pour un poids de 9,2 kg.

Le nouveau vidéoprojecteur Optoma UHZ68LV sera prochainement disponible pour un prix de 4000 euros environ.