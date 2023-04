Top 70 des voitures électriques les plus vendues en mars 2023 : Tesla domine le marché

Nous sommes témoins d'une véritable bataille entre les constructeurs européens, les constructeurs chinois et Tesla dans le secteur des voitures électriques. Le classement des véhicules électriques les plus vendus en France révèle des dynamiques importantes et une concurrence accrue sur le marché.

Comme on l’a vu plus tôt, les ventes de voitures électriques sont en croissance en France au mois de mars 2023. Et Tesla domine les ventes.

Ce n’est pas étonnant, car Tesla atteint régulièrement des records de ventes à chaque fin de trimestre. Cependant, avec la réduction des prix en janvier 2023 et les remises accordées aux clients impatients, Tesla a réalisé des ventes exceptionnelles en mars 2023. Ce succès lui permet de se hisser en tête du classement pour le premier trimestre 2023.

Mars 2023

Au mois de mars 2023, le Tesla Model Y a été immatriculé 6 455 fois en mars 2023. C’est la voiture 100 % électrique la plus vendue du mois de mars. Il y a ensuite un des véhicules électriques les moins chers, la Dacia Spring, du groupe français, mais construite en Chine. La Peugeot e-208 prend la troisième place du podium, c’est la voiture électrique la plus vendue en France en 2022. La Fiat 500 électrique, toujours du groupe Stellantis, est à une bonne place. On retiendra aussi la 7ᵉ place de la MG4.

TESLA - MODEL Y 6 455 DACIA - SPRING 3 481 PEUGEOT - 208 3 256 FIAT - 500 2 021 TESLA - MODEL 3 2 008 RENAULT - MEGANE-E 1 885 M.G. - MG4 997 RENAULT - ZOE 923 RENAULT - TWINGO 873 PEUGEOT - 2008 693 HYUNDAI - KONA 650 OPEL - CORSA 571 CITROEN - E-C4 468 VOLKSWAGEN - ID.3 409 MINI - MINI 349 CUPRA - BORN 321 VOLKSWAGEN - UP 321 VOLVO - XC40 288 VOLKSWAGEN - ID.4 286 AUDI - Q4 E-TRON 268 KIA - NIRO 253 OPEL - MOKKA 247 DS - DS3 CBACK 221 SKODA - ENYAQ 216 M.G. - ZS 209 HYUNDAI - IONIQ 5 204 KIA - EV6 196 B.M.W. - SERIE 4 185 NISSAN - LEAF 163 B.M.W. - IX1 160 TESLA - MODEL S 158 M.G. - MG5 135 M.G. - MARVEL R 134 AUDI - Q8 E-TRON 131 MERCEDES - EQA 128 SMART - FORTWO 108 FORD - MACH-E 107 CITROEN - E-BERLING 106 B.M.W. - IX3 98 TESLA - MODEL X 89 CITROEN - E-C4 X 82 VOLVO - C40 79 PEUGEOT - E-RIFTER 58 MERCEDES - EQE 55 MAZDA - MX-30 48 MERCEDES - EQB 48 NISSAN - ARIYA 47 VOLKSWAGEN - ID.5 44 B.M.W. - IX 41 HYUNDAI - IONIQ 6 39 AUDI - E-TRON GT 37 PORSCHE - TAYCAN 34 AUDI - E-TRON 29 PEUGEOT - EXPERT 26 CITROEN - JUMPY 22 MERCEDES - EQS 20 MERCEDES - EQV 20 LEAPMOTOR - T03 19 OPEL - ASTRA 17 MERCEDES - EQC 16 OPEL - ZAFIRA 13 AIWAYS - U5 10 SERES - SERES 3 9 JAGUAR - I-PACE 7 KIA - SOUL 7 TOYOTA - PRO.CITY 7 VOLKSWAGEN - ID.BUZZ 7 HONDA - E 6 OPEL - COMBO-E 5 TOYOTA - PROACE 3 B.M.W. - SERIE 7 2 B.M.W. - I3 1 BYD - ATTO 3 1 FIAT - ULYSSE 1 HYUNDAI - IONIQ 1 MERCEDES - EVITO 1 SMART - FORFOUR 1 SUBARU - SOLTERRA 1

Source : AAA Data

Il y a toujours des chiffres étonnants, comme la Honda e vendue à 6 exemplaires, malgré la fin de sa production et ses performances très basses. Comme on le signalait plus tôt, les fabricants chinois commencent à se glisser dans ce classement : Leap Motor (19), Aiways (10), Seres (9) et BYD, qui fait ses débuts sur le marché ce mois-ci.

Janvier à mars 2023

Sur le premier trimestre 2023, les performances de Tesla en mars lui permettent de briller. Il y a eu 12 827 Tesla immatriculées en France. C’est beaucoup plus que le premier trimestre 2022, on avait enregistré 8 482 immatriculations.

TESLA - MODEL Y 9 364 DACIA - SPRING 8 264 PEUGEOT - 208 6 684 FIAT - 500 5 538 RENAULT - MEGANE-E 4 460 TESLA - MODEL 3 3 158 M.G. - MG4 2 687 RENAULT - ZOE 2 364 RENAULT - TWINGO 2 195 HYUNDAI - KONA 1 454 PEUGEOT - 2008 1 413 OPEL - CORSA 1 103 VOLKSWAGEN - ID.3 1 097 MINI - MINI 962 CITROEN - E-C4 801 VOLVO - XC40 746 KIA - NIRO 738 AUDI - Q4 E-TRON 713 KIA - EV6 660 HYUNDAI - IONIQ 5 614 SKODA - ENYAQ 608 OPEL - MOKKA 602 VOLKSWAGEN - ID.4 572 M.G. - MARVEL R 532 CUPRA - BORN 527 VOLKSWAGEN - UP 494 DS - DS3 CBACK 469 M.G. - MG5 376 B.M.W. - SERIE 4 349 NISSAN - LEAF 345 M.G. - ZS 341 MERCEDES - EQA 335 B.M.W. - IX1 326 HYUNDAI - IONIQ 6 275 VOLVO - C40 258 FORD - MACH-E 254 CITROEN - E-C4 X 251 SMART - FORTWO 246 CITROEN - E-BERLING 232 B.M.W. - IX3 204 TESLA - MODEL S 191 VOLKSWAGEN - ID.5 173 AUDI - Q8 E-TRON 142 PEUGEOT - E-RIFTER 123 MERCEDES - EQE 119 TESLA - MODEL X 114 B.M.W. - IX 113 MERCEDES - EQB 105 NISSAN - ARIYA 105 MAZDA - MX-30 103 PORSCHE - TAYCAN 91 AUDI - E-TRON 80 AUDI - E-TRON GT 77 PEUGEOT - EXPERT 70 OPEL - ASTRA 66 AIWAYS - U5 60 SERES - SERES 3 59 MERCEDES - EQS 58 KIA - SOUL 55 MERCEDES - EQV 48 CITROEN - JUMPY 43 MERCEDES - EQC 39 VOLKSWAGEN - ID.BUZZ 33 OPEL - ZAFIRA 29 LEAPMOTOR - T03 27 TOYOTA - PRO.CITY 18 B.M.W. - SERIE 7 16 TOYOTA - PROACE 16 OPEL - COMBO-E 14 HONDA - E 13 JAGUAR - I-PACE 11 LEXUS - UX300E 11 SMART - FORFOUR 10 MOBILIZE - LIMO 5 FIAT - ULYSSE 3 MERCEDES - EVITO 3 B.M.W. - I3 1 BYD - ATTO 3 1 GENESIS - G80 1 HYUNDAI - IONIQ 1 SUBARU - SOLTERRA 1

Source : AAA Data

Ces performances mettent en évidence les répercussions de la baisse des prix des véhicules Tesla sur les ventes des autres constructeurs automobiles. L’impact n’est peut-être pas encore totalement visible. Cependant, les chiffres du deuxième trimestre seront déterminants pour comprendre comment Tesla peut nuire à certains constructeurs, tels que Renault et sa Megane E-tech.

Néanmoins, d’autres constructeurs ont déjà pris des mesures pour s’adapter à cette situation, à l’image de Volvo, qui propose désormais la XC40 avec une autonomie record. Cette stratégie leur permet de rester compétitifs face à l’essor de Tesla sur le marché des véhicules électriques.

