Tesla propose des remises temporaires pour booster ses ventes : faut-il craquer ou attendre ?

Tesla offre actuellement des remises importantes sur les modèles neufs de sa gamme de voitures électriques, Model 3 et Model Y. Les rabais proposés peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros, une offre qui pourrait susciter l'intérêt des acheteurs. Face à cette situation, la question se pose : est-il préférable de céder à l'offre actuelle ou d'attendre une opportunité future ?

Officiellement, il n’y a pas eu de nouvelles baisses des tarifs de Tesla en France. Ce qui n’est pas le cas aux États-Unis, où les Tesla Model S et X ont connu de nouveaux rabais sur les véhicules configurables ces derniers jours.

En effet, la berline Tesla Model S est désormais à 89 990 dollars tandis que le SUV Model X est à 99 990 dollars, soient des réductions de 5 % et 9 %, respectivement. En France, la berline Model S est à 113 990 euros, au minimum, et le Model X est à 121 990 euros. Même s’il est délicat de comparer les tarifs pratiqués aux États-Unis et en France, en considérant les taxes et autres aides, il y a tout de même une importante différence de prix entre les deux régions. Mais, ce n’est pas le cas pour les autres modèles de Tesla.

Des réajustements de tarifs

Les dernières baisses de prix en France remontent à janvier 2023 et concernent les Model 3 et Y, ces remises ont permis de passer sous la barre des 47 000 euros pour les versions Propulsion, ce qui permet de bénéficier des 5000 (ou 7000) euros de bonus écologique.

Ce sont les baisses de prix officielles, néanmoins il est possible de profiter de remises supplémentaires. Comment ? Ces derniers jours, Tesla propose plusieurs milliers d’euros de remise sur les véhicules disponibles. Des modèles, généralement neufs, qui sont disponibles immédiatement. Prenons l’exemple, ce 9 mars 2022, d’un Model Y blanc Propulsion à 38 600 euros (7 000 km au compteur), mais il y a aussi des modèles complètement neuf à 40 670 euros.

Les remises sont appliquées à tous les véhicules, avec des options et des coloris au choix. On peut ainsi découvrir chaque matin de nouveaux modèles mis en vente. Ces derniers nécessitent néanmoins de pouvoir rapidement être capable de sortir plusieurs dizaines de milliers d’euros, ce qui peut être problématique si vous devez chercher des financements.

Sachez que c’est une pratique courante chez Tesla, le fabricant américain cherche à booster ses ventes en fin de trimestre. C’était le cas en décembre 2022, en particulier sur les Model Y Propulsion. Bref, il reste encore beaucoup de stock de Tesla Model 3 et Tesla Model Y sur le site du constructeur, et il semble décidé à les écouler avant la fin du premier trimestre 2023.

Est-ce le moment de craquer ?

Si vous vous demandez si c’est le moment de craquer, difficile de vous donner une réponse claire. En effet, on attend des nouvelles concernant divers sujets, dont le Hardware 4.

Actuellement, aucune caméra n’est présente au niveau du pare-chocs avant — et c’est d’ailleurs un problème en l’absence de capteurs ultrasoniques —, et seule une caméra est située au centre du pare-chocs arrière, au-dessus de la plaque d’immatriculation. Cela ne signifie pas pour autant que les Tesla Model 3 et Model Y actuelles sont mauvaises, loin de là : avec la baisse de prix du début d’année, elles sont d’ailleurs considérées comme l’un des meilleur rapport prix / prestations du marché de l’électrique. En ajoutant ces remises temporaires, ces offres sont intéressantes. De plus, on attend des nouvelles de Tesla Vision, ce qui permettrait de proposer une alternative pour les véhicules vendus actuellement.

Néanmoins, avec les délais très courts actuellement, il est probablement intéressant d’attendre si vous n’êtes pas pressés. Les nouveaux modèles pourront vraisemblablement être vendus au prix actuel, et le prix des Model 3 et Y d’aujourd’hui sur le marché d’occasion chutera inévitablement. Cela permettra de faire de bonnes affaires, à n’en pas douter.

