France : voici le classement des immatriculations électriques, et il n’y a pas de surprise

AAA Data a révélé le classement des immatriculations électriques françaises au premier trimestre 2022 ainsi qu’au mois de mars. Dans tous les cas, la Tesla Model 3 décroche un top 1, et souvent avec la manière.

Le premier trimestre de l’année 2022 appartient déjà au passé. L’occasion de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur et d’établir un bilan des immatriculations électriques françaises du mois de mars et du premier trimestre. Et ce, grâce aux données d’AAA Data envoyées à la rédaction.

En premier lieu, quel bilan pouvons-nous tirer du mois de mars ? Que la Tesla Model 3 survole le classement avec 3882 immatriculations. Il est de coutume que la berline compacte du constructeur américain sorte les muscles à chaque fin de trimestre, car c’est à ce moment précis que les livraisons ont lieu pour la France.

Les citadines en force

Derrière, la Dacia Spring affiche de solides résultats avec 2111 immatriculations. Ce crossover urbain low-cost chipe la seconde place habituellement occupée par la Renault Zoé (6e, 1127 immatriculations) ou la Peugeot e-208 (3e, 1842 immatriculations), qui chutent au classement au profit de la Fiat 500 (4e, 1562 immatriculations).

Modèle Immatriculations Tesla Model 3 3882 Dacia Spring 2111 Peugeot e-208 1842 Fiat 500 1562 Twingo Electric 1498 Renault Zoé 1127 Tesla Model Y 968 Kia e-Niro 584 Citroën ë-C4 560 Hyundai Kona 513

À noter la belle cinquième place de la Twingo Electric (1498 immatriculations), mais également la 7e position d’une certaine Tesla Model Y (968 immatriculations). Le SUV électrique sera à surveiller de très près au cours des prochains mois, qui plus est depuis la mise en route de la Gigafactory Berlin qui devrait booster ses livraisons.

Si l’on prend de la hauteur en observant non plus les chiffres mensuels, mais trimestriels, la Tesla Model 3 s’accapare une fois de plus la première place avec 6636 immatriculations. La Dacia Spring, encore elle, la talonne de près avec un total de 4953. On retrouve ensuite les traditionnelles Peugeot e-208 (3808) et Renault Zoé (3577).

Modèle Immatriculations Tesla Model 3 6636 Dacia Spring 4953 Peugeot e-208 3808 Renault Zoé 3577 Fiat 500 3213 Twingo Electric 3177 Tesla Model Y 1845 Kia e-Niro 1378 Hyundai Kona 1349 Peugeot e-2008 1299

Parmi les constats que l’on peut établir, force est de constater que les citadines électriques occupent une place de choix au sein du top 10. En sachant que le segment des SUV conquiert de plus en plus les automobilistes, il est intéressant de voir à quel point les citadines font de la résistance.

Le style de la Dacia Spring – type crossover – combinée à une autonomie qui la cantonne à la ville explique peut-être son succès. Les Peugeot e-208, Renault Zoé, Fiat 500 et Twingo Electric se démarquent quant à elles par leur praticité et des prix relativement plus abordables que le reste du marché.

