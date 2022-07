Peugeot a accès à votre compteur kilométrique pour vous facturer les locations longues durées

Peugeot et Opel lancent des offres de location longue durée (LLD) pour les voitures électriques e-208, Corsa-e et Mokka-e. La particularité (et une première à notre connaissance) : les constructeurs ont accès au kilométrage parcouru par les conducteurs afin de les facturer tous les mois.

Depuis la semaine dernière, Opel et Peugeot, deux constructeurs qui font partis du groupe Stellantis, proposent une offre de location longue durée (LLD) inédite. En effet, au lieu d’imposer une limite de kilométrage sur plusieurs années, Peugeot et Opel imposent une limite mensuelle ! Ainsi, en début d’année, Peugeot proposait sur sa e-208 à 149 euros par mois, sur une durée de 36 mois, avec 30 000 kilomètres maximum. À la fin de la location, le client doit alors payer un supplément s’il a dépassé les 30 000 kilomètres. Mais avec la nouvelle offre du groupe Stellantis, le mode de calcul est totalement différent et novateur.

Les constructeurs ont accès au compteur à distance

Comme nous l’avons relayé il y a quelques jours, Peugeot propose sa e-208 à 150 euros par mois, sur 24 mois cette fois-ci, avec 500 km par mois inclus. Au-delà, chaque kilomètre est facturé 7 centimes. Au départ, nous pensions que Peugeot facturerait les kilométrages supplémentaires à la fin des 24 mois de location, et au-delà des 12 000 kilomètres (500 km multipliés par 24 mois), après un relevé du compteur, comme c’est le cas habituellement.

Mais comme nous l’a affirmé un représentant de Stellantis, la facturation des kilomètres supplémentaires se fera bien chaque mois, dès l’enveloppe des 500 kilomètres dépassée. Et pour ce faire, Peugeot et Opel font appel à la connectivité des e-208, Corsa-e et Mokka-e. Ces voitures sont toutes dotées d’une carte SIM, permettant de faire fonctionner l’appel d’urgence, mais aussi les fonctionnalités connectées (MyPeugeot et myOpel) comme l’allumage de la climatisation à distance. C’est cette carte SIM qui permet de faire remonter les kilométrages effectués par le conducteur.

Chez Opel, la location est légèrement différente pour les Mokka-e et Corsa-e puisque la durée est de 36 mois. Mais la limite de kilométrage est la même, à savoir 500 km par mois, avant de démarrer la facturation de 7 centimes par kilomètre supplémentaire.

Avec l’accord du conducteur

Des dires de Stellantis, c’est la première fois que cette fonctionnalité (la remontée des kilométrages parcourus) sera activée sur les véhicules particuliers du groupe. Et il faudra que le conducteur accepte cette condition. Cela pourrait a priori passer par un accord express mentionné sur l’écran d’infodivertissement de la voiture. Dans le cas contraire, si le conducteur refuse, on imagine que la location devra prendre fin.

Cette condition (les kilométrages mensuels) change totalement la donne avec les offres de location habituelles, puisqu’il était alors possible de rouler beaucoup certains mois (par exemple en été) et de laisser la voiture au garage à certaines périodes. Mais avec cette nouvelle offre de location connectée, les départs en vacances seront forcément plus coûteux.

