Vous avez refusé le compteur Linky ? Cette décision pourrait vous coûter de l’argent, voici pourquoi

Certains Français ont opposé une farouche résistance au compteur Linky, pourtant en apparence bien plus moderne. Sauf que les résistants ayant gardé leur vieux compteur électrique pourraient bien regretter leur choix.

Le compteur Linky permet un suivi de la consommation électrique presque en temps réel, facilitant une meilleure gestion de son budget énergie et évitant les régularisations annuelles. Il est également plus rapide à mettre en service lors d’un emménagement et peut permettre une baisse du tarif des prestations d’Enedis.

Alors, pourquoi certaines personnes se sont-elles opposées à l’installation du compteur Linky ? Pour beaucoup, la faute est jetée au coût du compteur, à la collecte des données personnelles ou l’idée qu’il serait responsable de la diffusion d’ondes nocives pour la santé. Pour d’autres, l’intelligence du compteur Linky suscite une crainte : celle de voir le prix de l’électricité varier en fonction du type d’appareil branché. Certains automobilistes craignent, à terme, de payer plus cher la recharge de leur voiture électrique avec un compteur Linky.

L’objectif fixé par l’État était d’équiper la majorité des foyers de compteurs Linky en 2021. Mais en 2024, on trouve encore des maisons équipées des anciens compteurs électriques, principalement lorsque le compteur est situé dans une propriété privée.

Compteur Linky

Et c’est normal : il a été facile de refuser l’installation du Linky lorsque le compteur se trouve à l’intérieur d’une propriété privée. Les propriétaires ne sont pas obligés de laisser entrer l’agent d’Enedis chargé du remplacement du compteur. De ce fait, selon les chiffres du CDE (Connaissance des Énergies), il reste 2,1 millions de foyers en France avec un compteur d’ancienne génération.

Le relevé du compteur bientôt payant ?

Selon les informations de l’AFP relayées par le site Connaissance des énergies, Enedis réfléchirait ainsi à facturer les relevés de compteurs des utilisateurs n’étant pas équipés d’un compteur Linky. Une consultation actuellement en cours doit permettre de statuer si, à partir du 1er août 2025, les utilisateurs n’étant pas équipés du compteur Linky « seront redevables d’un terme tarifaire permettant de couvrir les coûts engendrés, soit 6,93 euros tous les deux mois ».

Si c’est le cas, alors un probable rattrapage devrait logiquement avoir lieu. Cette consultation doit prendre fin le 22 novembre prochain.