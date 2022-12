L’argument fort de la MG4 sera un peu moins fort en 2023

La star des MG sera plus onéreuse en 2023. C'est ce que l'on vient d'apprendre en échangeant avec des concessions. Ce n'est pas le seul modèle MG concerné.

On peut dire que la MG4 a marqué les esprits en 2022. Ce modèle se positionne en face des Renault Mégane E-Tech et autres Volkswagen ID.3 qui s’affichent, elles, au minimum, 10 000 euros au-dessus.

Cette nouvelle MG4 a été un raz-de-marée, le distributeur de MG a ainsi rempli son carnet de commandes sur plusieurs mois. Pourquoi ? La MG4 offre un excellent rapport qualité-prix.

Pourquoi est-ce un bon rapport qualité-prix ?

La MG4 est basée sur la plateforme modulaire MSP (Modular Scalable Platform). Cette dernière a été développée en interne par SAIC Motor, la société mère de MG. Deux batteries sont disponibles : 51 et 64 kWh, offrant respectivement 350 et 450 km d’autonomie avec une seule charge selon le cycle WLTP.

Sur autoroute, nous avions relevé dans notre essai une consommation d’environ 21,5 kWh à une vitesse moyenne de 126 km/h et avec la ventilation enclenchée. Ce qui permet d’espérer un peu plus de 350 kilomètres avec la batterie 64 kWh.

Ensuite, elle est puissante avec une fiche technique solide : 204 ch, 250 Nm, 1 685 kg (un poids contenu grâce à l’utilisation de nombreux éléments en aluminium), répartition des masses 50:50 et propulsion. En plus d’être agréable à conduire.

Enfin, l’ergonomie intérieure est très bonne, c’est confortable avec un espace de coffre correct. Même si l’infodivertissement a de réelles faiblesses, comme l’absence de planificateur, elle a les mises à jour OTA, ainsi que le support d’Apple CarPlay et Android Auto.

Augmentation des tarifs en 2023

Enfin, le prix, c’est l’argument fort de cette MG4. Toutefois, certaines concessions MG ont commencé à communiquer sur des augmentations de tarifs en France.

La MG4 serait donc 1 000 euros plus chers dans toutes les finitions dès janvier 2023, avec un ticket d’entrée à 29 990 euros, ainsi qu’un bonus écologique de 5 000 euros à partir du 1ᵉʳ janvier. On arrive ainsi à une facture de 24 990 euros, soit 2 000 euros de plus qu’en 2022. Sauf pour les foyers éligibles au bonus de 7 000 euros, permettant d’absorber cette hausse de prix.

Notez que les augmentations concerneraient aussi la MG Marvel R, 500 euros de plus pour la finition Comfort et 1 000 euros de plus pour la finition Performance.

Nous avons appelé MG France qui nous indique qu’aucune augmentation de tarifs n’a été communiquée à ce jour. Pour le moment, il s’agirait d’une communication interne aux concessions. Mais, cette augmentation ne serait que la suite de nombreuses augmentations de tarifs chez tous les constructeurs automobiles, et cela ne semble pas terminé.

Nous avons également appelé deux concessions, qui, elles, nous ont confirmés que les tarifs allaient bel et bien augmenter sur les MG4 et Marvel R (les deux finitions citées plus haut) dès le 1ᵉʳ janvier 2023. Bref, si vous avez prévu d’acheter une MG4, il vous reste quelques jours pour effectuer votre commande.

