Tesla Model 3 vs MG4 vs Renault Mégane électrique : quelle est la meilleure voiture après les baisses de prix ?

En 2024, le bonus écologique pour les voitures électriques est devenu plus rare compte tenu des nouveaux critères d'attribution. Pour autant, cela n'empêche pas MG de continuer à proposer la MG4 à un tarif défiant toute concurrence. Renault a réagi dans la foulée avec une baisse de prix de 4 000 euros sur la Mégane E-Tech, l'occasion de voir ce que ces deux-là donnent en face de la Tesla Model 3 restylée.

La bataille fait rage en 2024 parmi les constructeurs de voiture électrique pour récupérer la palme du meilleur rapport prix/prestations. Beaucoup avaient par exemple imaginé que la Dacia Spring serait hors-jeu compte tenu de la perte du bonus écologique, mais cela n’a pas empêché Dacia de continuer à proposer le même tarif qu’en 2023 via une baisse des tarifs, quitte à rogner sur sa marge.

Quoiqu’il en soit, nous avons décidé de remettre face à face trois des meilleures voitures électriques du moment : la Tesla Model 3, la MG4 et la Renault Mégane E-Tech. L’occasion de faire le tour des caractéristiques, mais également des prix, pour déterminer celle qui est le plus adapté à votre profil.

Caractéristiques

Autonomie

La Tesla Model 3 d’entrée de gamme est proposée avec une batterie LFP (lithium — fer – phosphate) de 60 kWh, et l’autonomie annoncée est de 513 kilomètres selon la norme WLTP avec des jantes de 19 pouces. Tesla met en avant sur son site une autonomie estimée de 554 kilomètres avec les jantes de série de 18 pouces, mais elle n’est pas homologuée.

Il faut franchir le cap de la version Grande Autonomie et sa batterie NMC (nickel — manganèse — cobalt) d’environ 80 kWh pour avoir une autonomie plus conséquente : 629 kilomètres WLTP (et 678 kilomètres estimés en jantes 18 pouces).

Tesla Model 3 (2024) // Source : Robin Wyck pour Frandroid MG4 // Source : Frandroid

Pour la MG4, trois tailles de batterie sont disponibles. L’entrée de gamme se contente de 51 kWh en LFP, pour une autonomie WLTP de 350 kilomètres. La version Comfort et sa batterie de 64 kWh offrent jusqu’à 450 kilomètres d’autonomie WLTP, quand la version Luxury « Autonomie Étendue » et ses 77 kWh affichent 520 kilomètres d’autonomie WLTP, les deux étant de type NMC.

Chez Renault pour terminer, la Mégane E-Tech débute avec une batterie de 40 kWh seulement, mais tout de même avec 300 kilomètres d’autonomie WLTP. Pour aller plus loin avec une seule charge, les versions dotées de la batterie de 60 kWh sont disponibles, avec une autonomie atteignant 450 kilomètres WLTP.

La gagnante sur le plan de l’autonomie est bien la Tesla Model 3, avec l’entrée de gamme qui affiche déjà plus d’autonomie que ses concurrentes.

Consommation

La Tesla Model 3 est un très bon élève au niveau de la consommation, voire un exemple de sobriété. Tesla affiche en effet une consommation en cycle mixte WLTP (incluant les pertes à la recharge) de 13,2 kWh/100 km pour la version Propulsion, et tout juste 14 kWh/100 km pour la Grande Autonomie.

Pour la MG4, c’est bien plus élevé que la Tesla Model 3, puisque la plus sobre des MG4 n’affiche pas moins de 16 kWh/100 km de consommation en cycle mixte WLTP. La plus énergivore demande jusqu’à 18,7 kWh/100 km pour rouler (MG4 XPower).

MG4 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

En ce qui concerne la Renault Mégane E-Tech, les consommations WLTP s’échelonnent entre 15,5 kWh/100 km (130 ch 40 kWh, dite « autonomie urbaine ») et 16,1 kWh/100 km (220 ch 60 kWh, dite « autonomie confort »).

La consommation reste aujourd’hui un facteur très important pour différencier les capacités réelles à tailler la route de différentes voitures électriques. Mais ce n’est pas le seul, la courbe de recharge est également primordiale pour être sûr de parcourir de longs trajets sans encombre.

Recharge rapide

Tesla a pour habitude de proposer des véhicules prêts à tailler la route sur de grandes distances, ce qui implique nécessairement une bonne capacité de charge rapide. Pour la Model 3 Propulsion, comptez autour de 25 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie, avec un pic de puissance acceptée de 175 kW. Pour la version Grande Autonomie, la puissance monte jusqu’à 250 kW, pour la même durée avant d’atteindre 80 %.

Chez MG, les capacités de charge rapide sont plus modestes, avec 88 kW de puissance maximale sur l’entrée de gamme et sa batterie de 51 kWh, pour une recharge de 10 à 80 % effectuée en 37 minutes. Pour le même exercice, comptez 26 minutes avec 140 kW de puissance maximale pour les versions avec la batterie de 64 kWh, et 38 minutes pour la version Autonomie Étendue et sa batterie de 77 kWh.

Enfin, pour la Renault Mégane E-Tech, la batterie de 40 kWh n’accepte pas plus de 85 kW de puissance, quand les versions avec la batterie de 60 kWh peuvent recharger à une puissance maximale de 130 kW. Dans tous les cas, comptez au mieux 37 minutes pour atteindre 80 % de batterie. Là encore, Tesla a un coup d’avance sur MG et Renault.

Performances

La moins véloce des Tesla Model 3, la version Propulsion, atteint la barre des 100 km/h en 6,1 secondes, et sa vitesse maximale annoncée est de 201 km/h. La version Grande Autonomie est plus sportive, avec un 0 à 100 km/h annoncé en 4,1 secondes, même si sa vitesse max stagne.

Notons deux choses. La première, c’est que Tesla ne communique pas les puissances de ses moteurs ; la seconde, c’est qu’une version encore plus performante devrait arriver courant 2024, de quoi peut-être descendre sous les 3 secondes lors d’un 0 à 100 km/h.

Pour MG, c’est la jungle. La version d’entrée de gamme n’est étonnamment pas la plus lente : grâce à sa petite batterie, les 170 ch de la version Standard emmènent la compacte chinoise de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes, soit 0,2 seconde de moins que la version Comfort, au moteur plus puissant (204 ch) mais également plus lourde.

La version Luxury « Autonomie Étendue » profite d’un moteur de 245 ch, promettant un 0 à 100 km/h en 6,5 secondes ; la XPower, avec sa transmission intégrale et ses 435 ch cumulés, expédie l’exercice en 3,8 secondes. De même, les vitesses maximales sont respectivement de 160, 180 et 200 km/h.

Avec la Renault Mégane E-Tech, c’est bien plus tranquille : 150 km/h de vitesse maximale et un 0 à 100 km/h annoncé en 10 secondes pour l’entrée de gamme de 130 ch, ou 160 km/h de vitesse maximale et 7,4 secondes pour le 0 à 100 km/h pour les celle de 220 ch.

Petite surprise pour le moment (il n’y a pas encore de nouvelle Tesla Model 3 Performance), c’est la MG4 XPower qui remporte le point sur les performances et l’accélération.

Habitabilité

Si vous souhaitez prendre la route en famille, il vous faut un peu d’espace de coffre pour être à l’aise. À ce petit jeu-là, la Tesla Model 3 s’en sort avec les honneurs, grâce à un coffre avant de 88 litres qui vient s’ajouter aux 594 litres du coffre arrière. En face, la MG4 offre au maximum 363 litres de chargement, contre 440 litres pour la Mégane E-Tech.

Coffre Model 3 // Source : Robin Wycke – Frandroid Coffre MG4 Coffre Renault Mégane E-Tech

Une fois installés à bord, on notera que les places avant sont plus confortables et spacieuses sur la Tesla Model 3, qui dispose en plus de rangements assez conséquents entre la console centrale, sous l’accoudoir et dans les portières. Là encore, c’est la Model 3 qui l’emporte.

Précisons cependant que la Tesla a un avantage de taille : ses dimensions. Avec 4,72 m de long, l’américaine dépasse de loin les 4,29 m de la MG4 et les 4,20 m de la Mégane E-Tech ; pas étonnant, donc, qu’elle soit plus habitable.

Technologies embarquées

On retrouve chez Tesla ce qui a fait la renommée de la marque pendant tant d’années, à savoir un grand écran de 15,4 pouces intégrant un logiciel fluide et complet, qui permet de s’approprier le véhicule assez aisément. Notons cependant une incompatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto.

En termes d’aides à la conduite, l’Autopilot permettant une conduite semi-autonome de niveau 2 est de série, alliant un régulateur de vitesse adaptatif à un maintien actif dans la voie. Notez également que l’application mobile très complète gère la clé par téléphone notamment, en plus de pouvoir contrôler certaines fonctions du véhicule (limite de charge, pré-conditionnement de l’habitacle, etc.).

La MG4 propose de série des technologies intéressantes, comme le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au maintien dans la voie. Malheureusement, ces aides à la conduite ne sont pas très bien calibrées, comme nous avons pu le constater lors de notre essai.

L’écran central de 10,25 pouces est assez basique, puisqu’il ne dispose pas de planificateur d’itinéraire (à la différence de la Mégane et de la Model 3) et n’est d’ailleurs pas compatible avec des mises à jour à distance (OTA). Heureusement, il est compatible avec Apple CarPlay & Android Auto.

Renault a modifié sa dotation de série pour désormais se mettre au niveau de la concurrence, voir même la dépasser : régulateur de vitesse adaptatif, lecture des panneaux, aide au parking à 360 degrés, la liste est conséquente (on peut même avoir un rétroviseur intérieur avec rétrovision par caméra en option).

De plus, le système multimédia tourne sous Android Automotive, la marque au losange ayant accepté que développer un logiciel spécifique pour ses voitures serait probablement moins bien que ce que propose Google. L’écran mesure 9 pouces pour la version d’entrée de gamme et 12,3 pouces pour les suivantes.

Difficile de donner un gagnant sur le plan des technologies embarquées, tant les propositions sont différentes. Disons toutefois que la MG4 est un peu en retrait par rapport aux deux autres.

Prix

Le nerf de la guerre en 2024 sera vraisemblablement la tarification des différentes voitures électriques. En l’occurrence, le bonus 2024 a fait des victimes, à commencer par la Tesla Model 3, à cause de sa fabrication en Chine. Privée de l’aide gouvernementale, son prix de départ est de 42 990 euros. La version Grande Autonomie quant à elle est à 50 990 euros.

Même causes, mêmes conséquences pour la MG4. Le constructeur chinois a cependant décidé de « prendre en charge » cette perte, et propose donc toujours une entrée de gamme à 22 990 euros (au lieu de 29 990 euros si le tarif n’avait pas changé).

MG4 Renault Megane E-Tech Tesla Model 3

Selon les informations récupérées auprès des concessions MG, ce tarif est valable pour la prise de commande jusqu’à la fin du mois de janvier. Le reste de la gamme est pour le moment affiché entre 34 000 et 41 000 euros selon les configurations.

Renault n’a pas tardé à répondre à l’offensive de MG en abaissant aussi les tarifs de la Mégane E-Tech. Comptez 34 000 euros pour l’entrée de gamme, hors bonus écologique, ce qui fait au maximum 30 000 euros à payer. Cela reste malheureusement bien plus cher que la MG4 à moins de 23 000 euros, ce qui en fait une recommandation facile tant qu’elle est à ce prix.

À moins d’avoir une vraie réticence à rouler dans la MG4, c’est le meilleur rapport prix/prestations de ce comparatif.

Et la concurrence ?

Outre les trois véhicules considérés aujourd’hui, nous pouvons mentionner quelques alternatives qui valent le coup d’être envisagées. On pense à la Volkswagen ID.3, qui a elle aussi réduit son tarif récemment, ou bien au Hyundai Kona Electric.

Pour les personnes qui recherchent avant tout une voiture électrique au rapport qualité/prix très avantageux, il est intéressant de noter que deux modèles accessibles seront commercialisés en 2024. La Citroën ë-C3, qui arrivera en juin, et la Renault 5 E-Tech, prévue pour l’automne, débuteront sous les 25 000 euros hors bonus.

Des voitures certes plus petites que la MG4, mais qui risquent de lui voler quelques clients à l’affût de modèles abordables.