La fin du bonus écologique a créé une ruée vers Tesla, MG et Dacia

Qui de Tesla, MG, Renault, Citroën ou Dacia a remporté la course des immatriculations en décembre 2023 ? La conclusion de l'année s'annonçait prévisible.

Tesla a frappé fort en décembre 2023 en France. La marque américaine a réussi à placer ses Model 3 et Model Y tout en haut de la liste des voitures électriques les plus vendues, avec respectivement 4790 et 4618 immatriculations.

Ce n’est pas rien, cela conclut une année où Tesla a dominé le classement des ventes de voitures électriques.

L’effet bonus écologique

La troisième place est occupée par la MG4 avec 4138 immatriculations, suivie par la Dacia Spring et ses 2810 nouvelles immatriculations.

La fin du bonus écologique a créé une sorte de ruée vers ces véhicules, poussant leurs ventes à la hausse avant le changement de règlementation. 3 des 4 voitures les plus immatriculées en décembre 2023 ne sont plus éligibles au bonus écologique. Il est probable que cette tendance se poursuive jusqu’à mars 2024.

Pour aller plus loin

Voici la liste officielle des 53 voitures électriques qui gardent le bonus écologique en 2024

Nouveaux joueurs et surprises de fin d’année

Décembre n’a pas été seulement le mois de Tesla. Plusieurs nouveaux modèles ont fait leur apparition sur le marché, bien que leurs nombres restent modestes. Par exemple, la VinFast VF8 a été immatriculée 8 fois. La Lotus Eletre, le Fisker Ocean, la Volkswagen ID.7 et la Volvo EX30 ont également fait leurs débuts, bien que timidement. Ce qui est intéressant, c’est de voir comment ces nouveaux venus vont se positionner dans un marché.

1 TESLA - MODEL 3 4 790 2 TESLA - MODEL Y 4 618 3 M.G. - MG4 4 138 4 DACIA - SPRING 2 810 5 FIAT - 500 2 099 6 RENAULT - MEGANE-E 1 761 7 PEUGEOT - 208 1 278 8 MINI - MINI 1 146 9 RENAULT - TWINGO 1 096 10 B.M.W. - IX1 1 006 11 B.M.W. - SERIE 4 655 12 M.G. - ZS 628 13 HYUNDAI - KONA 599 14 KIA - NIRO 583 15 VOLKSWAGEN - ID.4 532 16 SKODA - ENYAQ 516 17 RENAULT - ZOE 471 18 VOLKSWAGEN - ID.3 466 19 CUPRA - BORN 403 20 FORD - MACH-E 389 21 FIAT - 600 373 22 MERCEDES - EQA 337 23 VOLVO - XC40 329 24 OPEL - CORSA 327 25 KIA - EV6 315 26 PEUGEOT - 2008 314 27 CITROEN - E-C4 291 28 ABARTH - 500 263 29 VOLKSWAGEN - UP 228 30 VOLKSWAGEN - ID.BUZZ 225 31 JEEP - AVENGER 222 32 VOLVO - C40 193 33 OPEL - MOKKA 192 34 TOYOTA - BZ4X 181 35 SMART - #1 179 36 NISSAN - LEAF 175 37 VOLKSWAGEN - ID.5 170 38 MERCEDES - EQB 166 39 M.G. - MG5 158 40 LEAPMOTOR - T03 154 41 AUDI - Q4 E-TRON 133 42 HYUNDAI - IONIQ 6 131 43 B.M.W. - IX3 128 44 HYUNDAI - IONIQ 5 123 45 DS - DS3 CBACK 108 45 PEUGEOT - 308 108 47 MERCEDES - EQE 107 48 M.G. - MARVEL R 104 49 AUDI - Q8 E-TRON 102 50 PORSCHE - TAYCAN 96 51 BYD - ATTO 3 90 51 SERES - SERES 3 90 53 TESLA - MODEL S 89 54 PEUGEOT - 3008 79 55 TESLA - MODEL X 75 56 SMART - FORTWO 68 57 HONDA - E NY1 64 58 B.M.W. - IX 60 59 RENAULT - KANGOO 57 60 B.M.W. - SERIE 5 52 61 NISSAN - ARIYA 50 62 VOLKSWAGEN - ID.7 48 63 BYD - DOLPHIN 45 64 MERCEDES - EQS 40 65 CITROEN - E-C4 X 38 66 BYD - SEAL 37 67 KIA - EV9 33 67 PEUGEOT - EXPERT 33 69 CITROEN - E-BERLING 32 70 MAZDA - MX-30 31 70 MERCEDES - EQV 31 70 RENAULT - SCENIC 31 73 HONDA - E 23 74 AUDI - E-TRON GT 21 75 PEUGEOT - E-RIFTER 20 75 VOLVO - EX30 20 77 MERCEDES - EQT 19 78 FISKER - OCEAN 18 79 OPEL - ZAFIRA 16 80 LOTUS - ELETRE 14 81 CITROEN - JUMPY 13 82 OPEL - ASTRA 11 82 OPEL - COMBO-E 11 84 AUDI - SQ8 E-TRO 9 84 VINFAST - VF 8 9 86 B.M.W. - SERIE 7 8 87 BYD - HAN 6 87 BYD - TANG 6 87 TOYOTA - PROACE 6 90 AUDI - E-TRON 5 91 KIA - SOUL 4 91 SUBARU - SOLTERRA 4 93 B.M.W. - IX2 3 93 LEXUS - RZ450E 3 93 SMART - FORFOUR 3 96 LEXUS - UX300E 2 96 MERCEDES - EQC 2 96 MERCEDES - EVITO 2 96 NISSAN - TOWNSTAR 2 100 FIAT - ULYSSE 1 100 JAGUAR - I-PACE 1 100 ROLLS ROYC - SPECTRE 1

Données fournies par AAA Data

D’ailleurs, la Honda E (qui n’est plus produite) est toujours là. Certainement une des dernières apparitions de cette citadine 100 % électrique.