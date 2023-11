L’une des voitures électriques les plus exceptionnelles de son époque disparaît soudainement

Honda vient d'annoncer formellement la fin de commercialisation de sa première voiture électrique. La célèbre et craquante Honda e termine donc sa carrière, alors qu'aucun modèle ne vient la remplacer, laissant un vide dans la gamme. Surtout, la Honda e était intéressante à plus d'un titre, mais vraiment trop cher. Une bonne affaire en occasion ?

La Honda e est la première voiture électrique de grande série de la marque japonaise. Nous avions eu la chance de l’essayer à sa sortie, à l’été 2020. Nous étions tout de suite tombés sous le charme, avec sa petite bouille mignonne, sa conduite excellente et surtout, sa planche de bord ultra-connectée.

Figurez-vous qu’il est possible de brancher un appareil en HDMI (typiquement une console), de l’alimenter avec la prise 230 volts intégrée et de diffuser l’image sur l’écran central de la voiture ! Mais malheureusement, son prix excessif semble avoir eu raison d’elle, qui s’est vendue à seulement 513 exemplaires en Europe depuis le début de l’année, contre 1 560 unités écoulées en 2022. Dans tous les cas, c’est vraiment peu comme l’analysait à juste titre Numerama en septembre 2022.

Clap de fin pour la Honda e

Décision a donc été prise de couper court à ce fiasco commercial. En d’autres termes, Honda vient d’annoncer officiellement l’arrêt, en Europe, de la commercialisation de la petite Honda e 100 % électrique. C’est le média Electrive qui nous l’apprend, relayant une information reçue par e-mail de la part du constructeur japonais. La voiture ne peut donc plus être commandée en Europe, même si le configurateur reste encore en ligne pour le moment.

La Honda e n’est pas une mauvaise voiture, loin de là. Son principal défaut était son prix, totalement excessif au regard de la taille de l’auto (3,9 mètres et de son autonomie (222 km en cycle WLTP). L’autonomie est largement suffisante pour un usage péri-urbain, d’autant plus que la recharge est réellement rapide, passant de 0 à 80 % en 30 minutes sur une borne rapide à 100 kW.

Mais sa consommation démentielle (18 kWh / 100 km, à comparer avec les 13 kWh / 100 km d’une Tesla Model 3) et son prix de vente hors sol (35 000 euros à la sortie en finition de base et désormais 42 100 euros en version Advance) ont eu raison d’elle. Il ne s’agit clairement pas d’une voiture électrique raisonnable, mais d’un modèle coup de cœur, qui devrait faire le bonheur des collectionneurs à l’avenir.

Bientôt des bonnes affaires ?

Et justement, c’est sûrement du côté de l’occasion qu’il pourrait y avoir de bonnes affaires. Actuellement, sur Le Bon Coin, on trouve quelques annonces sous la barre des 20 000 euros. C’est plus ou moins la côte de la Volkswagen e-UP!, cette « vraie » citadine électrique, avec une taille encore plus riquiqui, mais une consommation beaucoup plus raisonnable. Il lui manque en revanche tout l’infosystème qui fait la marque de fabrique de la Honda e à qui on souhaite bonne route.

Aucune remplaçante n’a été prévue par Honda. La marque l’avait déjà annoncé cet été. À la place, il faudra donc passer au segment supérieur, avec la nouvelle Honda e:NY1 et ses 4,39 mètres de long. Mais un rapport autonomie / consommation / prix bien plus raisonnable.