Tesla Model 3 : cette nouvelle version très performante serait sur le point d’arriver

Attendue par beaucoup depuis sa disparition du configurateur en ligne à l'été 2023, le retour de la Tesla Model 3 Performance serait très proche. D'après les dernières indiscrétions, l'usine de Fremont aux États-Unis, se met en ordre de marche pour tester la production. De quoi permettre aux premiers clients d'être livrés au printemps 2024 ?

Le compte généralement bien informé Teslascope sur X vient de poster une information intéressante pour ceux qui attendent la nouvelle Tesla Model 3 Performance. Selon eux, depuis le début du mois de décembre, l’usine de Fremont en Californie a débuté la production, et ils s’attendent à une sortie au début du printemps. L’occasion de rappeler ce que l’on peut attendre de ce bolide électrique.

Plus de Model 3 Performance depuis 4 mois, mais c’est bientôt la fin

Il n’est plus possible de configurer une Tesla Model 3 Performance

en Europe et en Chine depuis le début du mois de septembre. En effet, lorsque la nouvelle Model 3 Highland restylée a été rendue disponible sur le configurateur en ligne, seules les versions Propulsion et Grande Autonomie étaient proposées. 16 semaines plus tard, le constat est le même.

Enfin, tout ceci n’est valable que pour le reste du monde, étant donné que l’Amérique du Nord a pour le moment conservé l’ancienne Tesla Model 3 au catalogue, et est privée de la version restylée. Tout cela nous a laissé penser que la sortie de la Model 3 Highland était loin d’être terminée, notamment avec le petit couac des débuts qui a laissé visible une caméra frontale qui pourrait s’avérer bien utile.

Quoi qu’il en soit, les informations disponibles aujourd’hui sur cette nouvelle Model 3 Performance restent des rumeurs, mais on imagine mal Tesla continuer dans cette situation longtemps, et surtout priver les USA de la Model 3 Highland encore de nombreux mois. Quelques photos circulent d’ailleurs sur Reddit où l’on peut voir de nombreuses Model 3 Highland sur le parking de la Gigafactory de Fremont, où les ingénieurs décortiquent ce qui est fabriqué actuellement à Shanghai pour pourvoir le reproduire sur place.

Beaucoup de clients ayant commandé en France une Tesla Model 3 Performance avant le mois de septembre 2023, et qui n’ont donc pas pu être livrés jusqu’à présent, ont une date de livraison prévisionnelle allant jusqu’en avril 2024. Ceci correspondrait avec un début de commercialisation à la fin du premier trimestre, le temps d’acheminer les véhicules par bateau pour l’Europe.