Bonne nouvelle pour la Dacia Spring qui redevient la voiture électrique la moins chère en France

Si elle n'est plus éligible au bonus écologique depuis le 15 décembre 2023, la Dacia Spring n'a pas encore dit son dernier mot. La citadine électrique décide donc de baisser son prix, afin de rester compétitive face à la concurrence qui approche.

Alors que la Chine prend de plus en plus de place sur le marché mondial, devenant même le plus grand exportateur devant le Japon, l’Europe voit cela d’un mauvais oeil. Outre les mesures récemment dévoilées pour protéger son industrie, la France veut aussi agir à son échelle. Et cela passe notamment par la suppression du bonus écologique pour les voitures électriques produites en Chine.

Une petite baisse de prix

C’est ainsi que plusieurs modèles stars sur le marché français sont privées de cette aide depuis le 15 décembre. C’est le cas de la Tesla Model 3 mais également de la MG4 ou encore de la Dacia Spring. Car pour mémoire, la citadine low-cost est produite dans l’Empire du Milieu, au sein de l’usine de Shiyan depuis son lancement en 2021. Et ça ne plaît pas trop au gouvernement.

La voici donc privée de bonus écologique, qui lui permettait jusqu’à présent d’être très compétitive sur un marché de plus en plus concurrentiel. Sans cette aide, la Spring démarrait à partir de 20 800 euros, juste avant qu’elle ne disparaisse subitement du catalogue pendant quelques semaines. Mais la petite auto, rivale de la BYD Seagull est de retour, avec en prime une très bonne nouvelle.

Et pour cause, son prix est désormais en baisse. Il faut dire qu’elle avait été dépassée par la Renault Twingo E-Tech, qui devenait la voiture électrique la moins chère depuis le 15 décembre 2023 grâce au bonus écologique. C’est sans compter la Citroën ë-C3, moins chère, mais pas encore commercialisée, puisqu’il faudra attendre la fin du mois.

Il suffit de jeter un petit coup d’oeil au configurateur en ligne pour voir que la citadine low-cost est désormais affichée à 18 400 euros. Un tarif qui ne prend plus en compte le bonus écologique, qui passe à seulement 4 000 euros en 2024. Une chute de 2 400 euros pour celle qui fut en tête des ventes en France au mois d’octobre 2023. Une baisse valable pour l’entrée de gamme, mais pas seulement.

En effet, c’est aussi le cas pour la version Extreme, dotée d’un moteur électrique de 65 chevaux. Cette dernière, qui affiche une autonomie de 220 kilomètres selon le cycle WLTP démarre désormais à partir de 19 900 euros, contre 22 300 euros jusqu’à la fin de l’année dernière. Ce qui correspondait à 17 300 euros lorsque le bonus de 5 000 euros était appliqué.

Une concurrence rude

Pour rappel, la Dacia Spring débutait à 15 800 euros dans sa finition standard avec le coup de pouce du gouvernement. Malgré la petite baisse de prix opérée par le constructeur, la citadine reste toujours plus chère qu’avant. Et c’est encore pire lorsque l’on compare avec son lancement, puisqu’elle ne coûtait alors que 16 990 euros, bonus non déduit. Mais l’inflation est passée par là, avec notamment une augmentation de 1 000 euros en novembre 2022.

En ce qui concerne la dotation, celle-ci ne change pas avec la baisse de prix. La voiture est toujours livrée de série sur la finition Essential avec la climatisation manuelle, la connectivité Bluetooth et le limiteur de vitesse. Il faudra opter pour la version Extreme pour profiter de l’écran tactile de 7 pouces et de la caméra de recul, entre autres. Pour mémoire, la version la moins chère revendique seulement 45 chevaux.

Autant dire que Dacia va devoir trouver des moyens de devenir encore plus compétitif, tandis que la concurrence s’intentifie. L’arrivée de la nouvelle Citroën ë-C3, qui démarrera à partir de 23 000 euros à la fin du mois, avec son moteur de 113 chevaux et ses 320 kilomètres d’autonomie risque de lui faire du mal. D’autant plus qu’elle sera éligible au bonus écologique ainsi qu’au leasing social à 100 euros pas mois.

Espérons que la Spring restylée, attendue pour le mois de septembre apportera son lot de nouveautés pour qu’elle reste dans la course.

La firme roumaine n’est pas la seule à procéder à une baisse de ses prix afin de compenser la fin du bonus. C’est également le cas de Kia, qui offrait 5 000 euros de remise sur son Niro EV jusqu’à fin décembre. En effet, le SUV électrique ne fait pas partie non plus de la liste de modèles éligibles à l’aide de l’État, en raison de son score environnemental trop bas.