Comment la Dacia Spring a réussi à faire mieux que la Tesla Model Y en France

Si le Tesla Model Y est habitué à truster la première place des immatriculations en France et en Europe depuis quelques mois, ce mois d'octobre a quelque peu redistribué les cartes : pas de Tesla sur le podium en France ! C'est la petite Dacia Spring qui lui vole la place, avec une raison toute simple.

Où s’arrêtera Tesla ? Le Model Y cartonne en France et en Europe, la Model 3 est une valeur sûre… Grâce à des rapports prix/autonomie remarquables, la success story de la marque américaine semble sans limites. Ce mois d’octobre vient cependant quelque peu casser cette dynamique, puisque AAA data nous apprend que Tesla ne place aucune de ses voitures dans le top 3 des ventes de voitures électriques en France en octobre 2023. Aucune raison de s’inquiéter cependant.

La Dacia Spring profite des derniers jours de son bonus

3 291 immatriculations en un mois : octobre fut faste pour la Dacia électrique ! Un score qui devrait cependant être de courte durée puisque la Spring, fabriquée en Chine, va de toute évidence perdre son bonus écologique l’année prochaine. Les clients ne sont pas dupes et se ruent dans les concessions afin de profiter de la citadine à partir de 15 800 euros avant qu’il ne soit trop tard.

La petite Dacia survivra-t-elle à 2024 ? Une question d’autant plus en suspens que la Citroën ë-C3 arrivera au printemps avec, elle aussi, un tarif canon et un bonus préservé grâce à sa fabrication en Europe.

Un petit creux pour Tesla, mais ce n’est que passager

Face à cela, les 1 833 Model Y et les 1 353 Model 3 immatriculées peuvent faire grise mine. Une baisse de régime qui peut s’expliquer de plusieurs façons : la première, c’est que Tesla fonctionne beaucoup par trimestre. La marque a en effet tendance à faire exploser les ventes à la fin de chacun d’entre eux via, notamment, des offres absolument imbattables ; il est donc normal que Tesla reprenne son souffle le mois suivant.

La seconde concerne la Model 3, puisque la version améliorée vient d’arriver en concessions : les clients ont donc dû patienter afin de profiter de toutes les améliorations de ce nouveau modèle. Enfin, les Model 3 et une partie des Model Y étant fabriquées en Chine, les livraisons européennes dépendent des arrivées des bateaux (on vous a tout expliqué dans ce dossier). Les prochains mois devraient donc être témoins de la reprise (ou non, mais on en doute) de la bonne forme de la marque d’Elon Musk.

Les marques chinoises se font une place !

Ce mois d’octobre fut également le témoin de l’arrivée en France de nouveaux modèles chinois. BYD a par exemple immatriculé ses premières Seal à 8 exemplaires. MG, bien plus implanté, continue d’écouler sa MG4 à grande échelle : avec 1 864 immatriculations, elle se paye le luxe de terminer en troisième position du mois et même de dépasser la Renault Mégane E-Tech de près de 300 exemplaires !

Au cumul de l’année, la compacte française reste devant, mais de 150 ventes seulement ; la hiérarchie devrait en toute logique s’inverser d’ici la fin de l’année. Notons par ailleurs la première immatriculation du constructeur vietnamien Vinfast avec un VF 8 – un exemplaire probablement destiné à un usage interne à la marque et non destinée à un client.

Une simple exception ?

Si la Dacia Spring vole effectivement la vedette en octobre, un simple coup d’œil sur les ventes cumulées de 2023 remettent les pendules à l’heure : le Tesla Model Y reste de loin la meilleure vente des voitures électriques en France, avec 29 291 immatriculations. La petite Dacia, pourtant sur la deuxième marche du podium, a 5 000 exemplaires de retard ! La Peugeot e-208 occupe la troisième place avec 20 427 ventes, même si l’arrivée imminente de la version restylée, moins chère et plus endurante, devrait donner un petit coup de fouet.

Les 10 voitures électriques les plus vendues entre janvier et octobre 2023

Place Voiture Immatriculations 1 TESLA - MODEL Y 29 291 2 DACIA - SPRING 24 394 3 PEUGEOT - 208 20 427 4 FIAT - 500 19 328 5 RENAULT - MEGANE-E 14 220 6 M.G. - MG4 14 063 7 TESLA - MODEL 3 13 668 8 RENAULT - TWINGO 6 348 9 MINI - MINI 5 677 10 RENAULT - ZOE 5 215

Le top 91 du mois d’octobre 2023