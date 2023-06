La Fiat 500 électrique en location à 99 euros par mois est-elle une bonne affaire ?

C'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron : la voiture électrique à 100 euros par mois. Un an et demi après son élection, les contours de cette offre se dessinent, mais Fiat a semble-t-il pris les devant en proposant son adorable 500 électrique à 99 euros par mois. Alors, bonne ou mauvaise affaire ? On décrypte l'offre ensemble.

La voiture électrique à 100 euros par mois promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne pour la présidentielle de 2022 se fait encore attendre. D’après le gouvernement, nous devrions en savoir plus à la rentrée prochaine, pour une mise en application début 2024.

D’après nos informations, le gouvernement serait en négociation avec Renault pour parvenir à de telles mensualités. L’objectif du gouvernement serait de démocratiser la voiture électrique, avec un véhicule français évidemment et fabriqué en France. Certains évoquent la future R5 électrique comme modèle concerné, mais avec un prix d’ores et déjà annoncé à partir de 25 000 euros, parvenir à des mensualités à 100 euros par mois sans de grosses aides fiscales paraît mission impossible.

La seule à rentrer dans les cases serait la Renault Zoé, qui est fabriquée à Flins, dans les Yvelines, et qui sera en fin de vie en 2024. Sa technologie particulière éculée et bien amortie permettra sans doute à Renault, via des aides gouvernementales évidemment, de proposer sa citadine électrique à 100 euros par mois, et ainsi de remplir l’une des promesses de campagne du président de la République.

Toujours est-il que si la « voiture électrique du gouvernement » se fait attendre, du côté de chez Stellantis, et plus particulièrement de chez Fiat, on a pris les devants. En effet, la marque transalpine propose sa 500 électrique à partir de 99 euros par mois via une offre « électrique social et accessible pour tous ». Allons voir de plus près ce que renferme cette offre qui a tout l’air d’être intéressante, plus intéressante même que celle de la nouvelle Dacia Spring Extrême, pourtant plus spartiate, mais proposée à partir de 130 euros par mois.

La Fiat 500 électrique proposée à 99 euros par mois

Comme pour la plupart des offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Chez Fiat, c’est le niveau de finition qui s’appelle tout simplement « 500 » qui endosse ce rôle. Ci-dessous, la liste des principaux équipements de série du modèle concerné :

6 haut-parleurs

Antibrouillard arrière

Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Appuie-tête arrière

Capteurs de pluie

Climatisation automatique

Conduite à une pédale

Console centrale avec compartiment rangement

Câble de recharge Mode 3

DAB (Digital Audio Broadcast)

Démarrage sans clé

Détecteur de fatigue

E-Call (appel d’urgence)

Feux arrière LED

Feux de jour (DRL) à LED

Frein à main électrique

Freinage autonome d’urgence

Reconnaissance des panneaux

Régulateur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Système Uconnect écran 10,25 »

Sélecteur de mode de conduite électrique

Écran TFT 7 » couleur

Uconnect services

Volant avec commandes de l’autoradio

Globalement, c’est assez complet, même s’il manque quelques éléments à nos yeux assez indispensables aujourd’hui, comme les radars de stationnement ou encore la détection des angles morts. Ces options sont disponibles via des packs, et choisir un de ces packs fera inévitablement sortir votre voiture de l’offre à 99 euros par mois. La couleur de base est assez neutre puisqu’il s’agit du « Ice White », la peinture gratuite. Les autres sont facturées 850 euros.

La voiture embarque une batterie de 23,8 kWh associée à une motorisation électrique de 95 ch. La Fiat 500 électrique revendique une autonomie de 190 km selon le cycle WLTP, et même jusqu’à 257 km en usage purement urbain. Ce n’est pas la panacée, loin de là, mais pour les trajets du quotidien, c’est suffisant.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Fiat 500 électrique ?

Et c’est là que ça se complique. En espérant que le gouvernement ne prenne pas exemple sur Fiat pour sa voiture électrique à 100 euros par mois, tant les conditions sont nombreuses.

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Fiat indique que l’offre à 99 euros par mois est soumise à un premier loyer de 9 500 euros, qui revient à zéro une fois le bonus écologique de 7 000 euros et la prime à la conversion de 2 500 euros déduits.

Attention, car Fiat joue sur un petit détail fiscal en cette année 2023. Le bonus écologique maximum est tombé à 5 000 euros en ce début d’année 2023, mais il peut toujours être de 7 000 euros selon certaines conditions fiscales. En effet, le bonus peut atteindre 7 000 euros (dans la limite de 27 % du prix d’achat) pour les ménages avec un revenu fiscal par part inférieur à 14 089 euros. Autrement dit, cela ne concerna pas la majorité des acheteurs.

Autre condition à remplir, celle de la prime à la conversion. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, il faut mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

Le véhicule doit appartenir au bénéficiaire depuis au moins un an, tandis que le revenu fiscal de référence par part indiqué sur l’avis d’imposition de vos revenus de l’année précédente doit être inférieur ou égal à 13 489 euros.

Combien vous coûtera la LLD de la Fiat 500 électrique ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Fiat 500 électrique vous coûtera 3 564 euros. Fiat affiche sa voiture à partir de 30 400 euros sur son site, bonus écologique de 7 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros non déduits. Toujours en considérant que vous entrez dans le bon régime fiscal. Ainsi, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 20 900 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les deux ans de la location 17 % du prix de votre voiture. C’est largement moins que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, même si, en électrique où la demande ne cesse d’augmenter, cela implique une certaine stabilité des prix. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Les éléments à retenir

Payer 17 % le prix d’une voiture sur trois ans d’utilisation, oui cette offre est indéniablement une bonne affaire. Fiat a misé sur une valeur résiduelle assez élevée, tout en jouant, et c’est un peu mesquin à notre sens, sur toutes les aides cumulées de l’État.

Comme nous avons pu le voir plus haut, ces aides sont très difficilement cumulables, et un foyer avec un revenu fiscal aussi faible n’est pas forcément en mesure de s’acheter ou de louer une voiture électrique. Surtout, nous recommandons de garder la prime à la casse pour un achat (comptant, à crédit ou LOA) et surtout pas pour une LLD. Car cette prime sera « perdue » après avoir restitué la voiture.

En revanche, avec 99 euros par mois, Fiat affiche un prix accessible qui peut convenir sans doute aux foyers modestes, c’est en tout cas bien plus cohérent que le Jeep Avenger proposé à 199 euros par mois, avec 4 000 d’apport, et avec les mêmes conditions.

La LLD est intéressante uniquement si vous souhaitez changer de voiture régulièrement, sans vous embêter avec la revente. Rappelons également que dans la LLD, l’entretien et la garantie sont inclus durant toute la durée du financement. Avec un crédit classique, la garantie est celle de base, à savoir deux ans. Avec ce type de financement, vous connaissez à l’avance le coût total de possession de votre auto. En revanche, au comptant ou à crédit, vous ne pouvez pas connaître ce prix, puisqu’il dépendra de la valeur de revente.

