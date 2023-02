Jeep Avenger 100 % électrique en location (LLD) à 199 euros par mois, bonne ou mauvaise affaire ?

Jeep a récemment présenté son petit SUV, l’Avenger, un modèle 100 % électrique qui partage plusieurs éléments techniques avec la Peugeot e-2008, entre autres. Celui qui devrait rapidement devenir le best-seller de Jeep en Europe s’affiche déjà à des mensualités avantageuses et une LLD à moins de 200 euros par mois. Mais est-ce vraiment une bonne affaire ? Décryptage.

Jeep fait enfin le grand saut en matière d’électrification. Après plusieurs modèles hybrides rechargeables, le constructeur américain, membre du groupe Stellantis depuis la fusion entre PSA et FCA, a présenté l’année dernière son premier modèle de série 100 % électrique, le Jeep Avenger.

Il devrait évidemment permettre à la marque d’accroître ses ventes en Europe, mais aussi d’entamer une profonde refonte de la gamme et passer peu à peu au 100 % électrique.

Le Jeep Avenger 100 % électrique marque les débuts de la plateforme STLA Small, l’une des quatre plateformes électrifiées sur lesquelles Stellantis construira sa nouvelle gamme. Le modèle partage quelques éléments avec les Peugeot e-2008 et autres DS 3 E-Tense, et il s’affiche déjà à des mensualités avantageuses via une location longue durée. En effet, en France, Jeep communique sur une offre à partir de 199 euros par mois, de quoi susciter notre curiosité.

Le Jeep Avenger proposé à 199 euros par mois

Comme pour la majorité des offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Chez Jeep, c’est le niveau de finition qui s’appelle tout simplement « Avenger » qui endosse ce rôle. Ci-dessous, la liste des principaux équipements de série du modèle concerné :

Jantes acier 16 pouces ;

Uconnect sur écran tactile de 10,25 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil ;

Climatisation automatique ;

Freinage autonome d’urgence avec détection piétons et cyclistes.

Jeep propose trois autres niveaux de finition au-dessus baptisés « Longitude », « Altitude » et « Summit », trois finitions qui intègrent davantage d’équipements de série, mais qui, évidemment, sont plus chères et font donc grimper considérablement les mensualités.

Globalement, pour un modèle de base, le niveau d’équipements n’est pas vraiment exceptionnel, mais l’essentiel y est, comme Apple CarPlay et Android Auto, aujourd’hui indispensables dans une voiture, ou encore des jantes en acier et non de simples jantes en tôle avec enjoliveurs.

On aurait cependant bien aimé retrouver de série les radars de recul ou encore le combiné d’instrumentation de 10,25 pouces, mais ces équipements sont, soit en option, soit disponibles avec les finitions du niveau supérieur. La couleur de base est plutôt sympathique puisqu’il s’agit du « Rouge Ruby », et non d’un traditionnel blanc qui s’apparente davantage à une voiture commerciale.

La voiture embarque une batterie de 54 kWh associée à une motorisation électrique de 156 ch et 260 Nm de couple. L’Avenger revendique une autonomie de 408 km selon le cycle WLTP, et même jusqu’à 550 km en usage purement urbain. Ce groupe motopropulseur est nouveau et équipe peu à peu les modèles 100 % électriques du groupe Stellantis, comme la Peugeot e-308.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD du Jeep Avenger ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 24 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 20 000 km au total. Jeep indique que l’offre à 199 euros par mois est soumise à un premier loyer de 4 000 euros, après bonus écologique de 7 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros.

Attention, car Jeep joue sur un petit détail fiscal en cette année 2023. Le bonus écologique maximum est tombé à 5 000 euros en ce début d’année 2023, mais il peut toujours être de 7 000 euros selon certaines conditions fiscales. En effet, le bonus peut atteindre 7 000 euros (dans la limite de 27 % du prix d’achat) pour les ménages avec un revenu fiscal par part inférieur à 14 089 euros. Autrement dit, cela ne concerna pas la majorité des acheteurs.

Autre condition à remplir, celle de la prime à la conversion. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, il faut mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

Le véhicule doit appartenir au bénéficiaire depuis au moins un an, tandis que le revenu fiscal de référence par part indiqué sur l’avis d’imposition de vos revenus de l’année précédente doit être inférieur ou égal à 13 489 euros.

Combien vous coûtera la LLD du Jeep Avenger ?

Sur deux ans de location longue durée, votre Jeep Avenger 100 % électrique vous coûtera 8 776 euros. Jeep affiche sa voiture à partir de 36 500 euros sur son site, bonus écologique de 7 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros non déduits. Toujours en considérant que vous entrez dans le bon régime fiscal. Ainsi, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 27 000 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les deux ans de la location 32,5 % du prix de votre voiture. C’est plus ou moins la décote sur deux ans pour ce type de voiture, notamment en électrique où la demande ne cesse d’augmenter, impliquant ainsi une certaine stabilité des prix. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Faut-il privilégier la LLD ou un crédit classique ?

Rares sont aujourd’hui les voitures neuves achetées sans un quelconque moyen de financement, en passant par l’une des captives attachées au constructeur, ou bien par son propre établissement bancaire. Et justement, entre les LOA et les LLD que proposent les constructeurs et un crédit classique que vous pouvez trouver en banque, quel produit est le plus intéressant ?

Même si les taux ont augmenté ces derniers mois, ceux-ci restent encore assez intéressants, notamment si vous achetez une voiture électrique. Par exemple, le Crédit Agricole, grâce au « Prêt Véhicule Vert » et son TAEG à 1,50 % sur 24 mois et sans frais de dossier, il y a moyen d’arriver à des mensualités plus intéressantes par rapport à un crédit auto classique.

Ainsi, en finançant 23 000 euros (bonus écologique de 7 000 euros, prime à la conversion et apport de 4 000 euros déduits), toujours sur 24 mois, nous arrivons à des mensualités de 973,28 euros, sans assurance. Le montant total dû est de 23 706,24 euros, le crédit vous aura donc coûté 706,24 euros.

Précisons que le Crédit Agricole n’est pas la seule banque à proposer ce type de prêt pour les voitures électriques. Par exemple, au niveau national, le CIC propose un taux à 2,75 % pour le financement d’une voiture zéro émission.

Les éléments à retenir

D’un point de vue financier, le crédit classique dans une banque n’est pas la meilleure solution, du moins à court terme puisque les mensualités sont beaucoup plus élevées par rapport à la LLD proposée par Jeep. En revanche, avec un crédit bancaire, il est possible d’ajuster la durée de financement pour diminuer les mensualités. Par exemple, en passant de 24 à 48 mois, les loyers chutent à environ 490 euros.

Mais pourquoi y a-t-il une si grande différence ? Cela s’explique par le fait qu’avec un crédit classique, vous financez l’intégralité de la voiture et, à la fin des 24 mois, celle-ci vous appartient, sans compter que vous n’avez pas de limite pour le kilométrage. En LLD, vous payez uniquement une partie de la voiture et à la fin des deux ans, vous devez restituer la voiture et payer des frais si vous dépassez la limite kilométrique.

Jeep Avenger LLD Crédit banque Apport 4 000 euros 4 000 euros Kilométrage maximum 20 000 km Pas de limite Durée 24 mois 24 mois Mensualités 199 euros 973,28 euros Coût du financement - 706,24 euros Coût total 8 776 euros 23 706,24 euros

Même si la totalité des mensualités correspond globalement à la décote naturelle d’une voiture, la solution de la LLD est intéressante uniquement si vous souhaitez changer de voiture régulièrement, sans vous embêter avec la revente. Rappelons également que dans la LLD, l’entretien et la garantie sont inclus durant toute la durée du financement. Avec un crédit classique, la garantie est celle de base, à savoir deux ans.

La LLD est intéressante si vous n’avez pas vraiment de visibilité concernant la côte d’occasion de votre voiture et que vous savez déjà que vous allez la revendre. Avec ce type de financement, vous connaissez à l’avance le coût total de possession de votre auto. En revanche, au comptant ou à crédit, vous ne pouvez pas connaître ce prix, puisqu’il dépendra de la valeur de revente.

En ce qui concerne cette LLD, celle-ci réclame toutefois des conditions difficilement cumulables, notamment avec le bonus maximum soumis aux conditions de revenus ou encore la prime à la conversion. Qui plus est, les 4 000 euros d’apport réclamés, même si les mensualités sont plutôt faibles, sont indigestes pour une LLD sur seulement deux ans. La plupart des constructeurs proposent aujourd’hui pour leurs voitures électriques des offres sans apport en incluant le bonus directement dedans.

