Nouvelle Dacia Spring Extreme 65 à 130 euros par mois : la Spring la plus puissante est-elle une bonne affaire à ce prix ?

La Dacia Spring Extreme 65 ch, c'est la version "haut de gamme" de la citadine franco-roumaine, avec un moteur plus puissant de 20 ch et un agrément de conduite supérieur à celle de 45 ch. Quand la petite version s'échange à partir de 99 euros par mois, la finition Extreme réclame 130 euros. Mais est-ce une bonne affaire ? Décryptage.

Avec plus de 40 000 ventes dans l’Hexagone depuis son lancement en 2021, la Dacia Spring est aujourd’hui d’ores et déjà un succès. Elle a déjà occupé à plusieurs reprises, alternant avec le Tesla Model Y, la tête du classement des ventes de voitures électriques en France. Pour toucher encore plus de clients, Dacia présente aujourd’hui une nouvelle finition Extreme avec un moteur de 65 ch : la Dacia Spring Electric 65.

La promesse ? Offrir plus de polyvalence aux clients avec un meilleur agrément de conduite. Nous avons d’ailleurs pu constater lors d’un récent essai que c’était le cas. Si la Dacia Spring de 45 ch débute à partir de 99 euros par mois en LLD, la version Extreme facture ses 20 ch de plus (et tous ses changements mécaniques aussi importants) 31 euros de plus par mois.

La moins chère des voitures électriques est-elle une bonne affaire ? C’est ce que nous allons vérifier, d’autant plus que la concurrence arrive, à l’image de la récente Leapmotor T03, mieux équipée et plus polyvalente, qui débute à 180 euros par mois.

La Dacia Spring Extreme proposée à 130 euros par mois

Compte tenu qu’il s’agit d’une finition de la Spring, on ne s’embête pas (trop) avec les options puisqu’il s’agit d’un produit bien précis. Comme souvent, il s’agit d’une offre « à partir de« . De ce fait, les options ne sont pas intégrées, comme les peintures en option à 550 euros. Pour le modèle à 130 euros par mois, ce sera un très basique « Blanc Kaolin ».

En revanche, il y a une mesquinerie qui nous gêne, c’est l’absence de chargeur « rapide » de série. Dacia facture le chargeur combo DC 30 kW 600 euros. Le constructeur justifie ce choix par le fait que pratiquement tous les clients rechargent leur Spring chez eux, d’autant plus que la taille de la batterie ne nécessite pas forcément plus.

Du côté des équipements, la Dacia Spring Extreme embarque de série :

Prise USB-A

Allumage automatique des feux

Vitres électriques AV/AR

Fermeture centralisée

Radio Bluetooth

Limiteur de vitesse

Rétroviseurs électriques

Ordinateur de bord

Feux de jour à LED

Jantes en tôle 14 pouces + enjoliveurs.

Câble de charge Mode 2.

Media Nav (écran tactile de 7 pouces, navigation, Android Auto et Apple CarPlay)

Caméra et radar de recul.

Techniquement, la Dacia Spring Extreme est dotée d’une batterie lithium-ion d’une capacité de 27,4 kWh (26,8 kWh nets), pour une autonomie théorique d’environ 220 kilomètres en cycle WLTP mixte et 305 kilomètres en cycle WLTP ville.

La finition « Extreme » inaugure un tout nouveau moteur électrique développant 48 kW, soit l’équivalent de 65 chevaux. Pour rappel, la citadine n’était jusqu’alors disponible que dans une seule version, développant 33 kW (45 chevaux). Il profite d’un nouveau réducteur démultipliant le couple délivré aux roues, passant de 452 Nm à la roue sur la 45 ch, à 672 Nm sur la 65 ch.

Le couple moteur quant à lui baisse un peu et passe de 125 Nm à 113 Nm. Cela se ressent au niveau des performances, avec un 0 à 50 km/h et un 0 à 100 km/h qui progressent largement en accélération.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Dacia Spring ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Dacia indique que l’offre à 130 euros par mois est soumise à un premier loyer de 7 500 euros, bonus écologique de 5 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros non déduits. Soit un premier loyer réduit à néant avec le bonus et la prime.

Pour pouvoir bénéficier de la prime à la conversion de 2 500 euros, il faut mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

Le véhicule doit appartenir au bénéficiaire depuis au moins un an, tandis que le revenu fiscal de référence par part indiqué sur l’avis d’imposition de vos revenus de l’année précédente doit être inférieur ou égal à 13 489 euros.

Combien vous coûtera la LLD de la Dacia Spring Extreme ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Dacia Spring Electric 65 Extreme vous coûtera 4 680 euros. Dacia affiche sa voiture à partir de 22 300 euros sur son site, bonus écologique de 5 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros non déduits. Toujours en considérant que vous remplissez les conditions de la prime à la conversion, nous arrivons à un prix de 14 800 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les deux ans de la location 31,6 % du prix de votre voiture. C’est globalement la décote sur trois ans pour ce type de voiture, notamment en électrique où la demande ne cesse d’augmenter, impliquant ainsi une certaine stabilité des prix.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Les éléments à retenir

D’un point de vue financier, le crédit classique dans une banque n’est pas la meilleure solution, du moins à court terme puisque les mensualités sont beaucoup plus élevées par rapport à la LLD proposée par Dacia. En revanche, avec un crédit bancaire, il est possible d’ajuster la durée de financement pour diminuer les mensualités.

Par exemple, en passant de 37 à 60 mois, les loyers sont loin d’être indigestes. En financement 14 800 euros au Crédit Agricole et son « Prêt Auto Vert » au TAEG de 5,97 %, vous tombez à 289,01 euros sur 60 mois.

Mais pourquoi y a-t-il une si grande différence ? Cela s’explique par le fait qu’avec un crédit classique, vous financez l’intégralité de la voiture et, à la fin des 60 mois, celle-ci vous appartient, sans compter que vous n’avez pas de limite pour le kilométrage. En LLD, vous payez uniquement une partie de la voiture et à la fin des deux ans, vous devez restituer la voiture et payer des frais si vous dépassez la limite kilométrique.

Même si la totalité des mensualités correspond globalement à la décote naturelle d’une voiture, la solution de la LLD est intéressante uniquement si vous souhaitez changer de voiture régulièrement, sans vous embêter avec la revente. Rappelons également que dans la LLD, l’entretien et la garantie sont inclus durant toute la durée du financement. Avec un crédit classique, la garantie est celle de base, à savoir deux ans.

La LLD est intéressante si vous n’avez pas vraiment de visibilité concernant la côte d’occasion de votre voiture et que vous savez déjà que vous allez la revendre. Avec ce type de financement, vous connaissez à l’avance le coût total de possession de votre auto. En revanche, au comptant ou à crédit, vous ne pouvez pas connaître ce prix, puisqu’il dépendra de la valeur de revente.

Globalement, cette nouvelle Dacia Spring Electric 65 Extreme en location est intéressante. Face à elle, la Leapmotor T03 sera plus chère. Il faudra se tourner vers le marché de l’occasion pour tenter de trouver des modèles plus abordables ou à un meilleur rapport qualité / prix.

