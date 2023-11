Renault aurait trouvé la solution idéale pour vendre sa Twingo électrique à moins de 20 000 euros

Dévoilée sous la forme d'un concept, la future Renault Twingo électrique verra bientôt le jour, avec un prix sous les 20 000 euros. Et cela grâce à une recette pas si secrète mais très maline pour réduire les coûts.

Si le prix des voitures électriques reste encore un sujet de crainte pour les automobilistes, cela est cependant en train de changer. Et ce notamment grâce à la chute du coût du lithium, qui permet aux constructeurs d’envisager de vendre des voitures moins chères.

Une petite batterie

C’est par exemple le cas de Renault, qui ne veut pas se lancer dans la guerre des prix à l’heure actuelle mais qui souhaite proposer des véhicules moins onéreux. C’est ainsi que ce dernier a levé le voile sur sa R5 E-Tech sous forme de concept en 2021, tandis que cette dernière verra le jour de série dès l’année prochaine. Mais le constructeur ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, bien évidemment.

Ce dernier a récemment présenté sa Twingo Legend, là encore sous les traits d’un showcar qui donnera bien une voiture de production un peu plus tard. Si elle reprend quasiment trait pour trait le dessin du modèle originel, elle embarquera bien évidemment une toute nouvelle motorisation électrique. Et alors que le constructeur avait été très peu loquace sur le sujet, voilà que l’on en sait enfin un peu plus.

Et comme on pouvait s’en douter, la citadine électrique fait le choix d’une petite batterie. Logique, puisque le patron de la marque, Luca de Meo avait déjà expliqué que le secret pour réduire le prix des voitures était de les équiper d’un pack de petite taille. Un positionnement confirmé il y a quelques semaines comme le rappellent les journalistes de Numerama.

Selon l’homme d’affaires, la Twingo « n’a pas besoin de 50 kWh pour que la batterie joue son rôle« . En d’autres termes, la Renault Twingo électrique se contentera d’une batterie d’une capacité largement inférieure à 50 kWh.

On sait que l’accumulateur de la citadine sera plus petit encore, alors que le constructeur n’en a pas encore dit plus pour le moment. Les avantages de cette solution sont nombreux, à commencer par un coût de production réduit. Ce qui fera grimper la marge du constructeur tout en permettant d’afficher un prix bas, sous les 20 000 euros donc. Car pour mémoire, la batterie représente actuellement 40 % de la valeur totale d’une voiture.

Quelle motorisation ?

Par ailleurs, adopter une petite batterie permet également de réduire le poids, et la consommation. Dans son communiqué, Ampère annonce une consommation de seulement 10 kWh/100 kilomètres. Avec une batterie de 30 kWh, on pourrait espérer parcourir environ 300 km grâce au poids contenu de l’ensemble.

C’est notamment pour cela que les gros packs ne sont pas une bonne idée, comme le rappelle également le père de la Nissan Leaf. Mais Renault a également une autre solution pour afficher un prix abordable pour sa Twingo, qui ne sera en fait pas plus chère que l’originale.

En effet, le constructeur va faire appel à la technologie LFP (lithium – fer – phosphate). Cette dernière coûte moins cher que la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt) mais cela va de pair avec une densité plus basse. Ce qui veut dire que l’autonomie est moins importante pour une taille et un poids similaire, et qu’il faut miser sur une charge très rapide. D’autres constructeurs comme Ford l’ont également compris.

Et pour cause, la Twingo électrique pourrait parcourir moins de 400 kilomètres en une seule charge. Les journalistes de l’Argus ont obtenu quelques renseignements sur la motorisation de la citadine électrique, qui devrait embarquer une version dégonflée du moteur de la Renault 5 E-Tech. La citadine pourrait afficher une puissance tournant autour des 125 chevaux, même si cela reste à confirmer pour le moment.

En revanche, la firme franbçaise a démenti le partenariat avec Geely et Smart pour le développement de sa citadine.

Cette nouvelle venue devrait débuter sa commercialisation dans le courant de l’année 2026, et pourrait inspirer la future Dacia Sandero électrique prévue pour 2028. La Twingo nouvelle génération devrait aller chasser sur les terres de la Spring ainsi que de la nouvelle Citroën ë-C3 dévoilée quelques semaines plus tôt.