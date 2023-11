Pour être vendue à 20 000 euros, la prochaine Renault Twingo électrique sera (un peu) chinoise

L'annonce il y a quelques jours du retour de la Twingo dans une version 100 % électrique à moins de 20 000 euros a soulevé autant d'enthousiasme que de questions : comment Renault (via sa division Ampère) va-t-il faire ? On a aujourd'hui plus d'informations, et les Chinois rentrent dans l'équation.

Vert, mignon et annoncé sous les 20 000 euros malgré une fabrication en Europe : la présentation du concept Legend préfigurant la prochaine Twingo électrique a suscité un réel engouement. C’était le 15 novembre dernier, lors du lancement officiel d’Ampère, la division de Renault dédiée au développement et à la fabrication des voitures électriques de la marque.

Une fois passé l’annonce, les questions commençaient à pointer : comment faire pour arriver à ce tarif ? Certes, les voitures électriques européennes à 20 000 euros ont le vent en poupe — Citroën lancera une version de sa ë-C3 à ce tarif en 2025 et une Volkswagen ID.1 semble être dans les cartons — mais cela reste un tarif aujourd’hui inaccessible.

Même la Dacia Spring, la voiture électrique la moins chère du marché, débute à 20 800 euros avec une fabrication en Chine. Nos confrères de L’Argus ont cependant creusé le sujet et nous apportent d’intéressantes nouvelles.

Un partenariat pour partager les coûts

La solution : trouver un partenaire pour diviser les coûts de développement et de fabrication. Et Renault semble avoir trouvé : toujours d’après L’Argus, Geely aurait accepté de s’impliquer dans ce projet. Geely, pour rappel, c’est ce géant chinois regroupant notamment Volvo, Polestar, Zeekr, Lotus et Smart, déjà associé avec Renault dans deux projets.

Le premier concerne le développement des futurs moteurs thermiques via la division Horse de la marque française. Un partenariat qui en cache un autre, puisque Geely a racheté 34 % de Renault Korea Motors (anciennement Renault Samsung Motors) afin de construire la Polestar 4 dans l’usine coréenne de Busan !

C’est aujourd’hui une autre marque du géant chinois qui nous intéresse : parlons de Smart. Même si elle ne vend actuellement que des SUV, la marque aimerait retourner à ses premières amours en revenant sur le marché des petites citadines. Un premier indice, qui en appelle un second : la dernière génération de la forfour…était basée sur la plateforme de la Twingo III.

C’est donc l’heure des réconciliations, puisque la remplaçante de la forfour, qui devrait s’appeler Smart #2, devrait de nouveau partager ses dessous et sa ligne de fabrication avec la prochaine Twingo dès 2026. Et ça se passera toujours à Novo Mesto, en Slovénie, pour la partie production.

Une approche globale

Ce partenariat ne devrait cependant pas être suffisant pour afficher ce prix canon. Ampère veut aller plus loin, avec un développement plus rapide, un nombre de pièces en forte baisse ainsi qu’un partage généralisé des pièces techniques : ce duo Smart #2 / Renault Twingo devrait ainsi reprendre la plateforme AmpR Small des Renault 5 et Renault 4, de même que leurs moteurs électriques dans une version dégonflée.

Quant à la batterie, elles devraient adopter une technologie LFP (lithium — fer — phosphate), moins chère que les NMC (nickel — manganèse — cobalt) de leurs grandes sœurs, avec une capacité inférieure à 50 kWh. Assemblons tous ces éléments et voilà, l’équation semble complète pour arriver à se maintenir sous les 20 000 euros !