Une page se tourne chez Renault : la Zoé fait ses adieux, la R5 E-Tech va entrer en piste

Si vous voulez commander une Renault Zoé sur-mesure, c'est terminé. La production de la citadine électrique prend fin, Renault fait de la place pour le lancement de la future R5 E-Tech.

Renault orchestre méticuleusement son virage vers l’électrification. Après le succès de la Renault Mégane E-Tech, dont le prix a récemment baissé, et l’introduction de la nouvelle Scénic E-Tech, l’attention se tourne vers un ajout attendu : la Renault 5 E-Tech, dévoilée fin février.



Ce lancement marque une étape significative. Pour accueillir la R5 E-Tech, Renault a conclu la production de la Zoé, son modèle emblématique, retiré du catalogue et disponible jusqu’à épuisement des stocks. Renault ne l’a pas annoncé officiellement, nous les avons contactés à ce sujet, mais tout le réseau de Renault communique sur cette information.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie de renouvellement de gamme. La Zoé, produite à Flins, en Île-de-France, a marqué les esprits depuis son lancement au début des années 2010. Sa carrière s’étend sur plus d’une décennie, jalonnée de succès commerciaux – 23 000 ventes en 2021, 12 000 en 2022 et 5 500 en 2023 – et de plusieurs évolutions.

Il va y avoir beaucoup de choix

Le paysage concurrentiel s’est intensifié avec des alternatives telles que la Peugeot e-208, la MG4 ou la Dacia Spring. L’arrivée de la R5 E-Tech, aux côtés d’autres nouveautés comme la Citroen ë-C3, la Volkswagen ID2.All, et potentiellement une Tesla Model 2, promet de redéfinir le segment.

La Zoé, en dominante du marché électrique français et européen, a incarné une réussite majeure pour Renault. Aujourd’hui, avec la R5 E-Tech, Renault se lance le défi de surpasser cet héritage.