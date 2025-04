Pour contourner les droits de douanes européens concernant l’importation de voitures électriques de Chine, MG a choisi, comme BYD, de s’implanter en Europe. Si l’emplacement cette usine n’a pas encore été annoncé, une tendance se dégage.

35,5 % de droits de douane supplémentaires, en plus des 10 % déjà acté précédemment, c’est la sentence du législateur européen envers le constructeur sino-britannique. MG est la marque la plus sanctionnée de toutes celles qui sont concernées, puisque l’augmentation des droits de douane est en moyenne d’environ 20 % depuis leur instauration en fin d’année dernière.

Cela s’explique par la « faible collaboration » (dixit la Commission européenne) du groupe SAIC lors de l’enquête pour la mise en place de ces taxes supplémentaires, des taxes que MG juge évidemment totalement injustes.

MG s’adapte aux fluctuations du marché européen

Pour contourner ces frais, mais aussi pour pallier au ralentissement de la progression des ventes de voitures électriques en Europe, MG a réajusté son catalogue. La marque a présenté l’an dernier plus de modèles hybrides que de voitures électriques, notamment avec les nouvelles ZS et MG3 Hybrid+.

MG4 (2025) // Source : MIIT via Tycho de Feijter

Mais en 2025, MG va renouer avec l’électrique, notamment avec l’arrivée du MGS5 et de la nouvelle MG4. Toujours fabriquées en Chine, ces autos seront donc logiquement taxées, et c’est le prix final qui en sera impacté. Mais comme BYD, MG compte installer une usine en Europe pour fabriquer ses autos.

Comme énoncé dans un précédent sujet, ce ne sera certainement pas en France, les relations entre le (précédent) gouvernement et le constructeur n’étant pas forcément au beau fixe, d’autant plus que le bonus a été supprimé aux voitures électriques chinoises en 2024.

L’Espagne tiendrait le bon bout

D’après les informations relayées par Automotive News Europe, MG pourrait annoncer l’emplacement de sa nouvelle usine en Europe d’ici l’été. Celle-ci pourrait être fonctionnelle d’ici le troisième trimestre 2027.

MGS5 EV // Source : MG Motor

D’après les premières rumeurs, cette usine devrait se trouver en Espagne, et plus précisément du côté de la Galice, entre Vigo et La Corogne, là où est également installé une usine du groupe Stellantis depuis 1958 où sont produits plusieurs modèles de chez Peugeot, Citroën, Opel et même Toyota, partenaire technique de Stellantis concernant les utilitaires.

Même si l’Espagne semble tenir le bon bout, MG étudie également quelques possibilités en Hongrie, comme BYD, ou encore en République tchèque, là où la main-d’œuvre est moins chère.

L’avantage de l’Espagne par rapport à ces pays, c’est sa proximité géographique avec les principaux marchés européens, dont le Royaume-Uni où la marque performe du fait de son héritage, mais aussi en France, où la progression est fulgurante, malgré un ralentissement l’an dernier, justement en raison des diverses sanctions prises à l’égard de la marque.

Est-ce que les prix des MG électriques diminueront avec une production en Europe ? Rien n’est moins sûr, car la marque chinoise n’a pas augmenté les prix suite aux surtaxes européennes. Elle a décidé de réduire sa marge temporairement.

Précisons également que les taxes européennes pourraient être réduites, voire supprimer dans les mois à venir, puisque la Chine et l’Europe ont rouvert les négociations.

Une chose semble sûr : dans tous les cas, que la production se fasse en Europe ou que les taxes d’importation soient réduites ou supprimées, le prix des MG ne devrait pas augmenter. Ce qui reste une bonne nouvelle.